José Andrés: "No podemos mirar hacia otro lado con la inmigración, yo he sido inmigrante toda la vida"

El cocinero José Andrés ha asegurado este lunes en València que España y Europa deben invertir en los "países del norte de África que lo están pasando mal" y ha añadido que igual hay que "dejar de importar tanto de China y apostar mucho por los países" de nuestro entorno.

José Andrés, que ha recibido un homenaje en el Ayuntamiento de Valencia como embajador internacional de la paella, ha afirmado que el deber de los países ricos es "invertir en los más pobres" y que en la política migratoria del siglo XXI debe imperar el "pragmatismo": se debe luchar "por aquellos que no conocemos" de la misma forma que "luchamos por los nuestros".

Al ser preguntado por los periodistas por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contestado que todo país "tiene que proteger sus fronteras y sociedades", y ha precisado: "no quieres que nadie entre en tu casa, todos queremos proteger" a nuestras familias, pero "hay una realidad de la que no podemos escapar; si uno solamente se preocupa de sí mismo y de los suyos, y no del que está al otro lado, tarde o temprano te va a afectar".

"Si quiero dejar un futuro mejor para mis tres hijas va a ser no solo invirtiendo en ellas, en que a mí me vaya bien, sino también haciéndolo en aquellos a los que no va tan bien", ha agregado.



José Andrés, también un inmigrante

Tras recordar que él es inmigrante, ha afirmado que lo mejor que puede hacer Estados Unidos es que le "vaya un poco mejor" a países como México, Guatemala, El Salvador o Haití porque "en el momento en que esos países van mejor, no vas a tener ningún problema en la frontera".

"Creo que el deber de los países más ricos en invertir en los países más pobres, es ley de vida", ha asegurado el chef José Andrés, para quien eso "no es ser de derechas o de izquierdas, es ser simplemente un ser humano pragmático".

Según ha dicho, esto puede aplicarse en todos los lugares, incluida España: "no puede ser que en momentos de crecimiento estemos dejando que lleguen -inmigrantes- porque nos ayudan en la construcción, el campo o a cubrir puestos de trabajo que a lo mejor ningún español quiere, y en el momento que la economía no va también, ya no los queremos".

A su juicio, "tenemos que empezar en este siglo XXI a ser un poco más pragmáticos en todo esto. No se puede mirar para el otro lado cuando nos interesa ni querer echarlos a todos cuando no nos interesa".

Según José Andrés, Donald Trump ha tenido en sus bodegas "solamente inmigrantes muchas veces indocumentados y sabemos que su gran edificio en la Quinta Avenida en su momento lo construyeron con un montón de trabajadores polacos indocumentados".

"Lo que hay que ser es pragmático y no aprovecharte de la situación cuando te interesa", ha insistido Andrés, para quien en este siglo hay que empezar a "luchar por aquellos que no conocemos de la misma forma que luchamos por los nuestros. Si no conseguimos eso no vamos a tener un mundo mejor y yo quiero conseguir para mis hijos un mundo un poco mejor", ha aseverado.

José Andrés ha explicado que ese objetivo lo persigue con una ONG con la que intenta dar de comer en Tijuana "a la gente que está esperando, al menos, que les den una repuesta", o ayudar en Guatemala a la gente de campo que están perdiendo sus cosechas por los efectos del cambio climático. "Es lo mínimo que se puede hacer", ha manifestado.

Para el cocinero, España ha tenido "momentos económicos muy importantes y hemos tenido crecimiento gracias a un montón de inmigrantes" y por ello, ha reiterado, "hay que ser pragmático y un poco lógico en la política, no puede ser ahora sí o ahora no".