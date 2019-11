Carcedo reclama apoyo a los partidos para la ley de Protección de la Infancia

La ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo en funciones, la asturiana María Luisa Carcedo, solicitó ayer el apoyo de todos los grupos políticos del Congreso para sacar adelante la Ley de para la Protección de la Infancia frente a la Violencia, que se extinguió como anteproyecto de ley al entrar en funciones el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero que hoy "ya está lista" para proseguir su tramitación con un Gobierno en plenas facultades legales.

Carcedo realizó estas declaraciones en Madrid, durante un desayuno informativo en el que se conmemoraba el 30º Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al mismo asistió el presidente de Unicef España, el también asturiano y exiministro socialista Gustavo Suárez Pertierra, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán; el de Sanidad, Faustino Blanco; y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, además de la predecesora de Carcedo en el cargo, Carmen Montón.

La titular de Sanidad calificó de "muy compleja" la elaboración de la Ley porque, además de reformar otras once ya vigentes, "aspira a ser integral, a proteger a los niños en todo su entorno y contra todo tipo de perjuicio o abuso físico, mental o moral, sea cual sea su forma de comisión, incluida la tecnológica". La norma define nuevo tipos de delitos, como la difusión a través de Internet de contenidos que inciten a los menores al suicidio, las autolesiones o a los trastornos alimenticios. El texto legal retrasa el cómputo de la prescripción de los abusos sexuales, haciendo que los nuevos plazos comiencen a contar cuando la víctima cumpla los 30 años de edad, no los 18 como en la actualidad.

Carcedo calificó la violencia contra la infancia como "un problema muy grave en España" y expuso algunos datos que sitúan en 38.000 los menores de edad víctimas de violencia, además de constituir éstos el 48 por ciento de las víctimas de violencia sexual. Este número serían sólo la punta del iceberg, ya que "sólo una quinta parte de los abusos son denunciados".

Además de la violencia contra los niños, Carcedo centró buena parte de su exposición en la pobreza infantil, de la que "España presenta tasas inaceptables para un Estado con el desarrollo económico y social del nuestro". La Ministra no quiso excluir de su discurso a los denominados "menas" (menores no acompañados, generalmente inmigrantes), últimamente en el disparadero. "No pensaba que volveríamos a oír expresiones como "medidas drásticas" o como la expulsión de todos los inmigrantes menores de edad", destacó.