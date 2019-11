Primark alerta de una estafa con sus productos y advierte a los consumidores

En internet no es oro todo lo que reluce. Y algo así pasa con las prendas de Primark. Desde esta cadena dedicada a la venta al por mayor de ropa a precios económicos advierten de que en los últimos meses han proliferado en plataformas de venta "on line" como Amazon los compradores que dicen actuar en su nombre. Y no lo hacen.

La cadena de moda internacional ha colgado una advertencia en sus perfiles en redes sociales en la que advierte que no tiene ningún acuerdo comercial con Amazon y que muchos productos de su marca están siendo vendidos por "terceras personas" a premios "más altos que los nuestros". Aseguran que recomiendan a sus clientes que en cualquier caso visiten sus tiendas para obtener la información necesaria.

Primark cuenta con tiendas repartidas por toda España. De hecho es uno de los imperios textiles que más se ha extendido en los últimos años con diferentes aperturas. Sus bajos precios no están, tampoco, exentos de polémica.

La compra a través de internet no está exenta de riesgo. Desde instituciones como el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil se ha advertido a los ciudadanos en varias campañas informativas de los riegos de comprar por internet. Si bien es cierto que el comercio electrónico ha crecido mucho en los últimos años en nuestro país (ya hasta los supermercados se atreven cada vez más a comercializar sus productos a través de la red), lo cierto es que no se puede bajar la guardia.

A la vez que crecen las páginas oficiales y los canales de compra seguros también se multiplican las páginas de los "amigos de lo ajeno" que lo único que quieren es hacerse con tu número de cuenta o de tarjeta. Ante la duda desde los cuerpos policiales siempre se recomienda que antes de realizar el pago o dar cualquier número de tarjeta se contacte de forma telefónica con la empresa que te está realizando la compra para verificar la identidad de la web y si evidentemente el proceso de compra cuenta con todas las garantías necesarias en este tipo de casos.

Una vez comprado con todas las garantías se recomienda revisar también de forma periódica todos los extractos de las cuentas bancarias para evitar los posibles "sustos" que puede suponer un cargo imprevisto o de alguna persona que no ha sido autorizada. Estar atento puede evitar estafas y cargos indebidos.