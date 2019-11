Los alumnos de arte dramático bailan contra la violencia de género

"(Estoy)Saliendo de un verdadero thriller / Nunca pensé que eras un asesino". Los versos de la cantante holandesa Sharon Kovacs renosaban en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, marcando el paso a once jóvenes intérpretes que, bajo la dirección de Nieves Fernández, escenificaban con sus cuerpos, en una coreografía tan medida como impactante, la tragedia de los malos tratos.

Este grupo de once jóvenes actores, todos ellos alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, presentaron en el Club Prensa Asturiana un espectáculo contra la violencia machista, sobre la base de la canción "The Devil You Know" ("El diablo que conoces"). Un número performativo que impresionó a los espectadores por la tensión y la violencia emocional que los intérpretes fueron capaces de reflejar con su actuación coordinada, dentro de una medida y trabajada coreografía con referencias al expresionismo alemán.

"Trabajamos una coreografía con mucho suelo y portes, que abarcase todo el espacio. Buscábamos reflejar una tensión violenta, con la fuerza del contrapunto", explica Nieves Fernández. Esto se reflejó en la colisión de brazos, piernas y torsos en el centro del escenario improvisado en el que se convirtió el Club Prensa Asturiana, una masa anhelante de la que sucesivamente salían los intérpretes para, emparejados, recrear imágenes de amor y violencia, para representar cómo una pasión mal entendida puede acabar llevando a una mujer al callejón sin salida de los malos tratos.