Paula Echevarría estalla "Me molesta la mentira"

Paula Echevarría cerró su semana de alfombras rojas en la gran noche de los Premios GQ. La actriz acudió acompañada de su inseparable Miguel Torres a un acto donde tenía un papel muy especial. La protagonista de Velvet fue la encargada de entregar, junto a Amaia Salamanca, el Premio GQ Mejor Actor Nacional a Miguel Ángel Silvestre.



Ilusionada por este reconocimiento a su compañero y amigo, la ex de David Bustamante zanjó definitivamente los rumores sobre la supuesta infidelidad que cometió con Miguel Ángel durante el rodaje de Velvet.



CHANCE: Vas a entregar el premio a un gran amigo.



Paula Echevarría: Sí, a un amigo que quiero mucho y estoy muy feliz de todo lo que le está pasando.



CH: ¿Qué destacarías de él?



P.E: Yo he hablado mucho de él en cada rueda de prensa. Es una persona cariñosa, espontánea, es un niño con lo bueno y con lo malo. Durante cuatro años he pasado más tiempo con él que en mi casa, tenemos mucha confianza, nos queremos mucho. No ha cambiado nada, sigue siendo él en esencia.



CH: Dice que eres como una hermana.



P.E: Él es parte de mi familia, hemos compartido mucho, hemos vivido muchas cosas bonitas juntas, cuando estábamos rodando la última escena estábamos tristes diciendo que se acababa todo.



CH: ¿Qué te han parecido los rumores que decían que habías tenido una relación con él?



P.E: Son ridículos, además llegan tarde. Me molesta la mentira, aunque sea la cosa más tonta.