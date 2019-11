Cristina Huete: "Llegué al cine por amor, junto a Fernando Trueba"

Con más de veinte películas producidas, entre ellas algunas de las joyas del cine español de las últimas cuatro décadas, Cristina Huete protagonizó ayer un encuentro con el público en el gijonés Centro Antiguo Instituto. Fue antes de recoger en el teatro Jovellanos, en la gala de clausura del Festival de Cine de Gijón (FICX), el premio "Mujer de Cine". Respetada y querida, contó cosas: "Llegué al cine por amor, al conocer a Fernando Trueba, que era joven y quería hacer películas".

La pareja ha firmado obras de referencia, como "Belle Époque", "La niña de tus ojos" o "Chico y Rita". La productora anunció que quiere lanzar, en la estela de la obra antes citada, una nueva película de animación en la que colaborarán de nuevo Fernando Trueba y Mariscal. Trata de un pianista, de gira con Vinícius de Moraes por Argentina. Es secuestrado por los esbirros de la dictadura militar, que lo hacen desaparecer. Una historia real, ficcionada, con la bossa-nova como banda musical. Título en castellano: "Dispararon al pianista". "Espero que sea tan bonita como 'Chico y Rita'", señaló.

Cristina Huete habló de los "egos" de la farándula ("Algunos son desmesurados y te los tienes que comer"). Y de cómo tuvo que hipotecar su casa para sacar adelante "Belle Époque". De los "malos recuerdos" por algunas reacciones propias de energúmenos ante "La niña de tus ojos" . "No podrán con nosotros y Fernando (Trueba) seguirá haciendo películas", afirmó. La productora reveló que Trueba no contaba inicialmente con Penélope Cruz para el elenco de "Belle Époque". Cambió de opinión tras ver una prueba: "Era una niña maravillosa que apuntaba maneras; es supertrabajadora, una gran actriz". Y relató su aventura estadounidense con "Two Much": "Me salieron las primeras canas; a mí me interesa contar bien una historia y allí lo importante es el negocio, la pasta".