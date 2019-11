Horóscopo de hoy 25 de noviembre de 2019

En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy lunes 25 de noviembre de 2019 para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en nuestra página de horóscopos. Cada mañana actualizamos las predicciones para que no te pierdas ningún día el resultado de lo que dicen los astros. Por lo demás esperamos que tengas un buen día.

Libra

Recibirá una buena noticia próximamente que le devolverá la ilusión y las ganas que había perdido. Para Libra, hoy después de su mala temporada, pasará a ver las cosas de otra manera y estará más relajado.

Escorpio

En sus relaciones de amistad, procure no hacer más planes de los que de verdad puede realizar. Para Escorpio, hoy préstele atención a su pareja, ya que podría estar barajándose un cambio de ciclo. Invierta bien su dinero.

Piscis

El amor volverá a sonreírle después de esta última mala etapa. Para Piscis, hoy es posible que la persona que aparezca ahora en su vida sea ya conocida pero entonces no era un buen momento y ahora vea en ella cualidades que antes no veía.

Géminis

Hoy va a tener un día genial. Para Géminis, hoy todo saldrá tal y como había planeado. Aproveche para hacer todo aquello que no se ha atrevido en el pasado.

Virgo

Necesita un descanso urgente. Para Virgo, hoy lleva una temporada exigiéndose demasiado, así que tómese unos días de relax y de soledad para que su mente y su cuerpo descansen.

Cáncer

En el amor, su relación gozará de una muy buena salud. Para Cáncer, hoy en lo económico, administre bien sus ahorros, ya que pronto tendrá un gasto inesperado.

Capricornio

Últimamente en el amor ha vivido una etapa de soledad e introspección. Para Capricornio, hoy no se cierre a nuevas personas, no va a aparecer esa persona especial o indicada para usted si no se abre a los demás.

Acuario

Disfrute al máximo de su familia y amigos, a la larga les echará de menos. Para Acuario, hoy en el amor, no tenga miedo de buscarlo en por vía de los métodos menos tradicionales. Hay multitud de aplicaciones que le ayudarán a encontrarlo.

Leo

No se estrese con su día a día. Para Leo, hoy tómese con calma sus cometidos diarios y pare un momento para organizarse. Recuerde que el día tiene 24 horas.

Aries

Este será un maravilloso día para usted. Para Aries, hoy todo saldrá tal y como lo había planeado. No obstante, no se descuide y estese alerta ante los nuevos desafíos que se le pueden presentar.

Tauro

Trate bien a los más jóvenes. Para Tauro, hoy se puede aprender mucho de ellos y usted no deja de ser un espejo en el que ellos se miran.

Sagitario

Manténgase firme en sus decisiones y no se deje guiar por instintos repentinos. Para Sagitario, hoy en temas de amor intente guardar las distancias al principio, es posible que se lleve una desilusión repentina.

