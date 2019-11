Isma, acusado del Caso Cantora, rompe su silencio sobre la polémica con Miguel Ángel Silvestre

Tras 24 horas de una de las polémicas más importante en estos últimos meses, Isma, el que fuera mejor amigo de la hija de Belén Esteban, ha entrado por teléfono en el programa de Susanna Griso para desmentir que el sea Cantora. En la madrugada del lunes, todo el mundo se revolucionaba al haberse filtrado unas supuestas conversaciones de Miguel Ángel Silvestre con una modelo rusa, una cuenta falsa que presuntamente llevaba el amigo de la de San Blas.

Por un lado, esto ha hecho estallar varias polémicas. Isma, el mejor amigo de la hija de Belén Esteban podría estar detrás de una cuenta falsa que ha utilizado para tontear con personajes públicos. Por otro, se ha empezado a cuestionar qué relación tiene este joven con la colaboradora de Sálvame y con su hija.

Hoy, hemos salido de dudas. Isma ha entrado en directo en Espejo Público y ha desmentido que él sea Cantora -la modelo rusa de la falsa cuenta de Instagram-: "No soy Cantora. Yo no me he creado ese perfil ni nada". Los colaboradores del programa de Susanna Griso han aprovechado la llamada para preguntarle si sabe quién ha sido el que ha puesto su nombre en el candelero y lo cierto es que no se puede imaginar: "No tengo ni idea, yo lo único que se es que ya está puesto en manos de mis abogados, ya están yendo por las vías judiciales que hagan falta".

Isma ha querido confesar cómo se siente durante estos días en los que su nombre ha sido trending topic: "He sido sometido a un acoso y derribo durante 24 horas y creo que es un tema que a mí no me conviene". Parece que el que fuera amigo íntimo de la hija de Belén Esteban no ha podido aguantar la presión y se encuentra bastante afectado emocionalmente por las diversas acusaciones que le está haciendo los anónimos por sus redes sociales.

Saúl Ortiz, que se encontraba en Espejo Público, ha querido preguntarle qué relación tiene ahora con la hija de la colaboradora de Sálvame y este, simplemente se ha limitado a decir que: "No voy a contestar a nada que no sea de mi persona, he entrado para hablar de mí". Mientras que Amor Romeira, que había entrado en directo para defender a Isma, confesaba que: "No tiene relación desde hace dos años con la hija de Belén Esteban y si hubiese querido hacerlo público, ha tenido tiempo suficiente para hacerlo, no ahora".

Otra de las cosas que ha desvelado Saúl Ortiz es que es conocedor de quién está detrás del perfil falso de Cantora, supuestamente dos personas y una de ellas muy conocida, perteneciente a una de las grandes sagas de este país. Ahora, una vez aclarada esta polémica solamente falta por descubrir qué famosa es la que está detrás de esta cuenta que ha hablado con muchos personajes públicos de nuestro país.