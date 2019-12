Valeria Quer, hermana de Diana Quer, denuncia en Instagram una agresión de su pareja

La hermana de Diana Quer, Valeria Quer, ha denunciado a través de su cuenta personal de Instagram un episodio de violencia machista acusando de ello a su pareja sentimental.

Adjuntando imágenes muy gráficas de las lesiones producidas por la presunta agresión en las 'stories' de su cuenta en la mencionada red social, Valeria Quer ha detallado lo ocurrido.

"Consejito del día: si tienes una pareja que te pone la mano encima, te escupe y te maltrata psicológicamente y físicamente, no sigáis con esa persona que os acaba amenazando con suicidarse si le dejas", comentó.

Tras ello, Quer lanzó duras acusaciones a dicha persona, tachándole de "inútil sin oficio ni beneficio que sólo sabe usar la nariz para meterse polvos (también los que echa y no usa precaución en busca del VIH)".

A modo de consejo a sus seguidoras, Valeria concluyó con un "no seáis tan tontas por amor y que el amor no os ciegue de las heridas".



Mostró su voluntad de denunciar y después se arrepintió

Inicialmente, Valeria mostró inicialmente su intención de denunciar al presunto agresor al afirmar que "vuelvo a Madrid para que te comas la denuncia que te va a caer" aunque posteriormente se arrepintió y lo confirmó con un "no voy a denunciar, una parte de mí no me deja hacerlo".

"No entendéis mi situación, es muy dura, estoy en un momento muy delicado de mi vida, que no quiera denunciar no significa que me haya inventado las fotos, pero no va a haber denuncia alguna".

"Nadie tiene derecho a juzgar lo que haga o no, mis decisiones, mi forma de pensar o lo que siento, no juego con nadie, pero tampoco puedo hacerlo, lo siento, no me siento capaz", concluyó intentando explicar su decisión de no denunciar.