Víctor Manuel planta el orbayu en los ojos

"Esta película es un documento hecho a la altura de mis 72 años, que seguramente no podría haber hecho con 40, 30 o 50 años. Es ese momento en el que crees que se va redondeando la vida, que tienes más p'atrás que p'alante, y con el que espero que disfrutéis mucho". Así presentaba ayer Víctor Manuel el documental "El abuelo Víctor" en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. El cantautor que convirtió "Asturias" en un himno intergeneracional compareció en el club flanqueado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el director del filme, Emilio J. Ruiz, y por Javier Cuervo, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA. Con ellos, un numeroso grupo de seguidores que acudieron al Club Prensa Asturiana para compartir reflexiones y anécdotas con Víctor Manuel.

El propio Adrián Barbón reconoció acudir al acto en una doble condición: la de presidente del Principado y la de rendido admirador de la música de Víctor Manuel, "uno de los hijos de Asturias, una de las personas que lleva el nombre de Asturias en el corazón y la palabra, y que habla siempre bien de Asturias. Nos hace sentir profundamente orgullosos", afirmó Barbón. En el ámbito personal, el Presidente reveló que estuvo presente en el concierto que Víctor Manuel ofreció el año pasado en la Cuevona de Avín, el mismo que sirve de hilo conductor al documental "El abuelo Víctor", que distribuye LA NUEVA ESPAÑA en formato DVD, con el periódico del día, y mediante streaming a través de su página web, www.lne.es. "Éramos más de 500 personas en la cueva, y si no había más era porque no cabían", recordó el Presidente, que aseguró que "no se entiende Víctor Manuel sin Asturias, y no se entiende Asturias sin Víctor Manuel".

El director del documental, Emilio J. Ruiz, avanzó a los asistentes, que durante el acto vieron media hora de la película, que en sus imágenes descubrirían a "un Víctor Manuel muy íntimo, muy profundo", y también muy honesto: "Es un documental que respira sinceridad por todas partes".

Javier Cuervo, por su parte, también se refirió a la condición de Víctor Manuel como un emblema de Asturias, "donde hay una subespecie de paisanos que llevan toda la vida pareciéndose a él", y donde el cantante siempre tendrá "cama, platu y mil duros, si fai falta... será por perres". En relación al concierto de Avín, Cuervo recordó el carácter legendario del enclave para los asturianos, "que en cuanto están un rato dentro de una cueva lo mismo se ponen a tirar piedres a los de fuera que a cantar 'La planta 14', que sigue poniendo un poco de orbayu en los ojos".

Las palabras de Cuervo resultaron proféticas, porque al poco el orbayu brotó de los ojos de buena parte de los presentes, incluido el "abuelo Víctor". Ante un auditorio entregado, Víctor Manuel, que se presentó como "el hijo de Chuso y Tita", agradeció cada muestra de cariño e incluso se emocionó por momentos, con los comentarios del público, que convirtió el turno de preguntas en un intercambio de anécdotas personales con el cantante, y también al ver el documental, donde se incluyen varios de sus temas más conocidos. "Parece mentira, toda la vida escuchando estas canciones y cantándolas y hay un punto que... bueno, la vida", confesó un emocionado Víctor Manuel.

En ese diálogo con el público, el cantante habló de la génesis de canciones como "Solo pienso en ti" o "En el portalín de piedra", y celebró la componente intergeneracional de su música, tras contarle una mierense la anécdota de cómo su hijo descubrió "La planta 14". "Hay cosas que son muy comunes en todas las generaciones, que son traducibles perfectamente. Si a mí tuviesen que ir a verme los de mi generación, que salimos poco de casa, ya no estaría cantando. Pero hay otra gente más joven, de mediana edad, que te encontró en algún lugar y va a verte porque le transmites sentimientos exactamente iguales a los que el tiene. Me hace muy feliz lo de tu hijo", concluyó el cantante.