Gijón prepara su cuarto "Tsunami" y lleva al cartel a "Sum 41" y "La Polla Records"

La cuarta edición del "Tsunami Xixón", uno de los grandes festivales de música del norte de España, está en marcha. La cita se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto próximos, ambas fechas incluidas, en tres espacios gijoneses: Laboral Ciudad de la Cultura, la plaza Mayor y el "skatepark" de Cimavilla. Se alargará un día más que el año pasado, cuando la programación atrajo a 25.000 espectadores. La previsión para la nueva entrega es superar esa cifra. Sus organizadores, Ramón Noguera e Iván Méndez, adelantaron ayer los contenidos de un programa con más de cuarenta grupos nacionales e internacionales, incluidos los incombustibles "La Polla Records" y "Sum 41". Esta banda canadiense lleva vendidos más de 10 millones de álbumes en todo el mundo. Uno de esos trabajos, "Chuck" fue disco de rock del año en el 2005.

"Tras el éxito de las tres ediciones anteriores, hemos optado por prolongar el 'Tsunami' un día más", explicó ayer Noguera en la presentación del "Tsunami Xixón' 2020". Comanda junto con Méndez Festivales del Norte, la compañía que organiza un festival que tiene el apoyo, además, de la empresa municipal gijonesa Divertia y de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado (Recrea).

Algunos de los datos que dio Noguera (a la presentación, en la Casa de la Palmera, acudieron la gerente de Divertia, Lara Martínez, y el programador de Laboral, Miguel Ángel Montes) parecen justificar la implicación institucional en el festival: el año pasado hubo 14.000 pernoctaciones en Gijón relacionadas con el evento. "Para el próximo verano queremos superar las veinte mil, con un movimiento económico de seis millones de euros", precisó Noguera.

Lo cierto es que "Tsunami Xixón", con conciertos de pago en la plaza de la Laboral y gratuitos en los otros dos escenarios previstos, es ya el tercer festival con mayor afluencia de los que se celebran en el norte de España. Tiene sólo por delante el "Resurrection Fest" de Viveiro (Lugo) y el "Bilbao BBK Live", en la capital vizcaína. Y eso sólo con tres ediciones.

El programa de la cuarta entrega del "Tsunami" ofrece variedad y supone un amplio repaso al rock y el punk que se hace en estos momentos. Estará en Gijón, por ejemplo, la banda australiana "Airbourne", considerada como una de las más sobresalientes formaciones de "hard rock" , heredera de alguna manera de la carismática "AC/DC". De Los Ángeles (California) llegará "Flogging Molly" con su original "punk celta". Y están confirmados, asimismo, la banda sueca de "hardcore" "Refused"; los rockeros estadounidenses de "Clutch", "Red Fang" o "Anti-Flag", Y más: "The Flatliners", "Zea Mays", "Strike Anywhere" o "Authority Zero".

Entre las bandas nacionales, además de "La Polla Records", con Evaristo Páramos al frente, están en el cartel del "Tsunami", entre otros, los también vascos "Soziedad Alkoholika", referente del "thrash metal" y del "hardcore punk". También pasará por los escenarios gijoneses la banda de "garage" madrileña "Los Nastys".

La organización ha incluido una relevante representación de grupos asturianos en el primer listado de la cuarta edición del "Tsunami Xixón": desde los veteranos de "Desakato" o "Escuela de Odio", a formaciones como "Ilustres Patilludos", "Me Fritos and the Gimme Cheetos", "Los Bárcenas", "Kuartería" o los astur-madrileños "Weak". Los abonos para el festival salen hoy a la venta con varias ofertas, según los organizadores.