El bipedismo y la liberación de las manos

Visto desde el presente, los seres humanos nos diferenciamos del resto de los organismos por distintas cualidades entre las que los hábitos culturales o la posesión de un voluminoso cerebro destacan especialmente. Sin embargo, cuando analizamos nuestra naturaleza desde una perspectiva evolutiva más amplia, vemos que la locomoción bípeda encierra buena parte de las claves que nos han traído hasta aquí. Ciertamente, la humanidad actual representa un extraordinario fenómeno acontecido en el planeta Tierra y quizá también en otras dimensiones estelares que aún se nos escapan. Pero todo esto tiene una larga historia evolutiva cuyo conocimiento nos ayuda a dimensionar mejor el fenómeno humano. Pero empecemos por el principio.

Hoy sabemos que los simios africanos, muy en especial los chimpancés, son los animales vivos evolutivamente más próximos a la especie humana. Actualmente usamos el término "homininos" para referirnos al ser humano y a todos nuestros antepasados más directos que no lo son del chimpancé. Gracias a los cambios regulares de ciertas moléculas biológicas se ha estimado que hace unos seis millones de años (Ma) vivió en las selvas africanas un animal de aspecto simiesco, antepasado común que dio origen a la rama de los chimpancés y los bonobos, por un lado, y por otro a la rama de los homininos, de la que con el tiempo surgirá la especie humana actual, Homo sapiens.

Cuando comparamos la biología humana con la de los grandes simios actuales, las mayores diferencias las encontramos en el tamaño del cerebro, el uso de herramientas, el modo de locomoción, la reducción de los caninos, la lateralidad manual o el largo periodo de crecimiento y dependencia de los padres que tenemos los humanos. Sin embargo, cuando añadimos información paleontológica comprobamos que casi todos estos rasgos han aparecido en sucesivos momentos de nuestra historia evolutiva. Por ejemplo, el espectacular aumento del encéfalo ha sido relativamente tardío en nuestra evolución, ya que ha tenido lugar solo en el transcurso de los dos últimos millones de años. Lo mismo ocurre con buena parte de los otros rasgos diferenciadores. Si retrocedemos en el tiempo y vamos retirando las características sucesivamente adquiridas en el linaje humano, vemos cómo se desdibuja la imagen de lo que hoy somos hasta diluirse en nuestro pasado animal. Llegados a este extremo, nuestra pregunta clave es: ¿qué nos distingue verdaderamente de los simios? Y la respuesta es el cambio en el modo de locomoción reflejado en la adquisición del bipedismo y la postura erguida.

Uno de los fenómenos evolutivos más trascedentes y con mayores consecuencias en la historia del planeta Tierra ha sido el complejo proceso de cambio que experimentaron nuestros antepasados de hábitos arborícolas hacia un modo de locomoción basado exclusivamente en el apoyo de las piernas sobre el suelo. Los seres humanos nos desplazamos de tal modo que dejamos las manos libres para otras funciones cuya consecuencia más inmediata fue el inicio de una cascada de cambios mayores. Desde el modelo que planteó Charles Darwin se ha considerado que los rasgos de la familia humana formaban un complejo funcional que podía ser relacionado con un cambio desde la vida en los árboles a la vida en el suelo. A raíz del bipedismo se desarrolla -aunque no simultáneamente- el resto de los aspectos que definen a los homininos: unas manos capaces de manipular y unas modificaciones del cráneo y del encéfalo que terminarán por ser la sede de la capacidad del lenguaje. Desde el punto de vista puramente anatómico, autores clásicos afirmaban que, "a menos que todos los rasgos sean engañosos, el cambio en la locomoción y la correspondiente alteración en la organización del cuerpo son las especializaciones esenciales en la transformación de una forma prehumana a la forma humana". En la actualidad, gracias a los estudios de los fértiles yacimientos del este de África, se ha demostrado que la adopción del bipedismo y su asociación temporal con una progresiva reducción del tamaño de los caninos constituyen los rasgos definitorios del linaje humano.

Entremos brevemente en algunos detalles sobre el cuándo y el cómo surge de forma estable y duradera la locomoción bípeda. Anatómicamente, los australopitecinos presentan múltiples rasgos que nos informan de una locomoción bípeda obligada en sus desplazamientos por el suelo, circunstancia ratificada en su momento con el descubrimiento de las pisadas de Laetoli (Tanzania), con 3,6 Ma. El cuerpo de los australopitecinos, además, abandonó elementos clave que en el pasado facilitaron una locomoción arbórea. Por ejemplo, Australopithecus y Homo son los dos únicos géneros de primates que tienen un dedo gordo alineado con el resto de los dedos del pie (dedo gordo no oponible), aunque algunos ejemplares (Little Foot de Sterkfontein) pueden conservar cierta reminiscencia de un pulgar del pie divergente. Desde el punto de vista cinemático, la zancada se realizaría con la pierna y la rodilla extendidas, siguiendo un modelo biomecánico afín al de los humanos, a diferencia del que realizan con las piernas medioflexionadas otros primates en sus ocasionales y breves desplazamientos bípedos. Además, el ensanchamiento y reorganizaron de la pelvis reequilibran el centro de gravedad en la zancada. Cuando alternativamente uno de los dos pies deja de estar en contacto con el suelo, el cuerpo tiende a vencerse hacia el lado cuyo pie está levantado. Para compensar esta tendencia, los homininos desarrollaron una eficaz disposición de los músculos abductores (que contrarrestan la tendencia a caerse de lado), mientras que en otros primates el equilibrio durante el desplazamiento bípedo se mantiene mediante el balanceo del tronco alternativamente hacia el lado opuesto del pie que no toca el suelo. En resumen, los rasgos esqueléticos que delatan una locomoción bípeda obligada son numerosos, si bien las diferencias con el esqueleto humano son también evidentes. Comparado con Homo erectus y sus descendientes, los brazos de los australopitecinos eran más largos en relación a la longitud de las piernas, sus falanges de pies y manos más curvadas y sus pelvis más anchas. La adopción de una postura erecta trajo consigo peculiaridades estructurales en prácticamente cada hueso del esqueleto humano, de modo que es posible determinar si pertenece a un hombre o a un simio incluso cuando solo se conservan pequeños fragmentos.

Y finalmente nos queda abordar la gran cuestión: por qué los homininos iniciaron una locomoción bípeda; la capacidad para transportar objetos con las manos (frutas, palos o piedras) sobresale entre las muchas causas propuestas. Resulta atractivo pensar que los cambios etológicos que llevaron a transportar objetos pudieran estar en la base de nuestra evolución.