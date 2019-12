La razón por la que al empezar 2020 no brindaremos por el cambio de década (o sí)

¿Cambiamos de década en 2020?. Esta es una de las preguntas más repetidas estos días en comidas y cenas familiares. La respuesta: "sí" y "no". Esta Nochevieja no podremos brindar por un cambio de década si lo entendemos como la tercera década del siglo XXI, pero sí por la década de los años 20.



La palabra "década" tiene dos significados muy parecidos en el Diccionario de la lengua española. Y cada acepción nos puede hacer o no brindar por una nueva década.



La primera acepción hablara de "periodo de diez años referido a las decenas del siglo". Nuestra contabilidad de los años arranca en el 1 después de Cristo, por lo que el año 0 nunca existió. De ahí que la primera década empiece en el año 1 y termine en el 10. Con esta lógica, el siglo XXI empezó el 1 de enero de 2001 (no del 2000) y, por tanto, la tercera década no comenzará hasta 2021.



Los años 20

Dentro de unos días entraremos en el año 2020, pero... ¿empieza una nueva de década? Sí y no.



? Sí empieza la década de los años 20 (2020-2029)



? No empieza la tercera década del siglo XXI (2021-2030)



Sin embargo en 2020 sí podremos hablar deLa segunda acepción del diccionario explica que "década" también se puede utilizar como elEn este caso engloba cifras redondas y sonoras como ocurre con la década de los sesenta, los setenta o los ochenta, pero también puede aplicarse a otras fechas. Por ejemplo,