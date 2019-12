La simbología primigenia que floreció en las paredes

Las diferentes especies humanas que poblaron la Tierra durante el último periodo glacial vivieron en un ambiente cambiante y considerablemente hostil. Una de esas especies, la nuestra, consiguió adaptarse mejor y sobrevivir. Y una de las claves de esa supervivencia fue el refuerzo de los mecanismos de cooperación. De hecho, uno de los rasgos que mejor nos definen como especie es que somos seres sociales que vivimos en colectividad y nos comunicamos mediante lenguajes complejos que nos permiten un constante intercambio de ideas. En ese proceso de perfeccionamiento de las herramientas de comunicación interpersonal encuentra un lugar destacado el desarrollo del pensamiento simbólico, que puede definirse como la capacidad humana de abstraer la realidad y darle un significado propio mediante el mecanismo de la simbolización, generando ideas sobre las que proyectamos nuestra capacidad de representación. Esto permite, entre otras cosas, el intercambio de información codificada, lo que supone una mejora de importancia trascendental en la evolución humana.

Además del lenguaje oral, una de las expresiones del pensamiento simbólico es la actividad gráfica. No otra cosa es lo que conocemos como "arte prehistórico": una primigenia forma de expresión gráfica y de comunicación visual. Si bien a día de hoy no disponemos de una explicación global y totalmente satisfactoria a la aparición y desarrollo de este fenómeno, ni sabemos exactamente cuándo y dónde se originó, sí podemos decir que es inherente a la especie humana y que encontramos sus manifestaciones en todos los continentes y territorios habitados. Aunque se debate aún hoy acerca de la interpretación o significado del primer arte, no se discute que estas representaciones fueron vehículo de expresión del pensamiento de los grupos humanos paleolíticos, plasmado en grafismos que constituyen símbolos cuyo referente se nos escapa, pero que remiten a una determinada concepción del mundo: la de nuestros más remotos ancestros.

Desde los inicios de la historia de la investigación, y al compás de los avances teóricos y metodológicos, se han sucedido las hipótesis que han intentado explicar este primer arte: "El arte por el arte", la "magia propiciatoria de la caza", las explicaciones estructurales, las teorías semióticas, la hipótesis chamánica, las de la arqueología cognitiva o las más recientes aplicaciones de la psicología cognitiva o las neurociencias visuales. Aunque se rechazan hoy las explicaciones globales a un fenómeno de enorme complejidad y extensión en el espacio y en el tiempo, está ampliamente aceptado que el arte paleolítico, al igual que otras expresiones de la complejidad y la diversidad del comportamiento humano, es resultado de un proceso de evolución natural y cultural que resulta en unas capacidades cognitivas únicas en la especie humana. Algunos autores piensan que un salto en la evolución humana (una mutación genética), hace entre 100.000 y 50.000 años y que implicó cambios en el encéfalo, está en el origen del pensamiento simbólico. Otros prefieren hablar en términos de evolución cultural.

El arte rupestre podría definirse, de modo sintético, como una forma de expresión gráfica realizada sobre soporte parietal -paredes y techos (y suelos) de cuevas y abrigos y afloramientos rocosos al aire libre-. Se ha hecho mención también a su carácter de fenómeno de gran escala espacial y temporal. Por lo que se refiere al arte paleolítico europeo -el conjunto más nutrido y el mejor conocido-, se extiende por el vasto territorio que va desde el sur de los Urales hasta la península Ibérica y se prolonga a lo largo de unos 30.000 años (desde hace unos 40.000 hasta 12.000 años antes del presente aproximadamente). Su distribución geográfica no es homogénea y se configura en distintos grupos regionales dotados de ciertas peculiaridades. Sin embargo, se encuentran testimonios de arte rupestre paleolítico en otros continentes, con cronologías cada vez más antiguas a medida que avanzan las investigaciones y se desarrollan las técnicas de documentación y datación. Sabemos en la actualidad que esta expresión de la mente simbólica humana se extendió, en cronologías similares a las de Europa occidental, por Indonesia, y que en su modalidad mueble (sobre objetos portátiles) había aparecido ya mucho antes, hace unos 70.000 años, en el sur de África. Estas son las primeras evidencias arqueológicas conocidas del momento en que los humanos anatómicamente modernos comenzaron a pensar mediante abstracciones.

A pesar de su complejidad, el arte rupestre paleolítico puede ser definido por unos pocos elementos: la combinación de motivos geométricos y figurativos; el predominio entre los segundos de las figuras animales, sobre todo herbívoros, y en un repertorio restringido; la escasez de representaciones humanas; un tratamiento netamente diferenciado para unas y otras; el predominio casi absoluto de las representaciones de perfil; la rareza de escenas o paisajes; el intensivo aprovechamiento de las formas naturales que ofrece el irregular soporte rocoso, que podría encontrarse en el propio origen de esta forma de expresión plástica; una cierta organización de los motivos en torno a conjuntos dotados de un orden interno, incluyendo numerosos casos de asociaciones entre figuras. Estas "constantes" temáticas y formales que, con algunas variaciones, caracterizaron el arte paleolítico durante unos 30 milenios desvelan las estructuras internas que sustentaron esta forma de expresión de los grupos de cazadores del Pleistoceno tardío.

Pero si planteamos el arte rupestre paleolítico como una respuesta cultural a necesidades adaptativas en el marco de la evolución humana, debemos entonces buscar los elementos que hacen de él un factor esencial en la organización social de las comunidades del Paleolítico superior, tales como su propia configuración temática y estilística (con motivos y convenciones de representación arbitrarios y generalizados y, por tanto, socialmente consensuados); la evidencia de procesos de transmisión de conocimientos e ideologías (procesos de aprendizaje técnico y expansión geográfica de temas, técnicas, convenciones e incluso motivos específicos); la evidencia de la conformación de grupos regionales y, al mismo tiempo, del establecimiento de redes de relación intergrupal a larga distancia? Todas estas pistas conducen a la consideración del arte paleolítico como una forma de expresión colectiva, un primigenio lenguaje con un papel importante en los mecanismos de cohesión y expansión social. Cabe entonces pensar qué lugar hubo en el arte paleolítico para la aportación individual y si, a pesar de sus innegables valores estéticos, procede, en fin, denominarlo "arte".