Comprobar cupón extra de Navidad de la ONCE: todos los resultados del millonario sorteo celebrado hoy 1 de enero de 2020

Comprobar cupón extra de Navidad de la ONCE: todos los resultados del millonario sorteo celebrado hoy 1 de enero de 2020

Estamos a punto de saber cuál es el número premiado con el Extra de Navidad de la ONCE, uno de los sorteos más importantes del año. Con el respeto del sorteo extraordinario de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado el sorteo que vamos a vivir hoy de la ONCE se ha conseguido convertir en todo un clásico en buena medida por la gran cantidad de premios que reparte. En esta noticia te vamos a contar en directo todo lo que tiene que ver con el sorteo de tal manera que actualiza la información para enterarte de los premios según vayan saliendo. También puedes compartir el enlace en redes sociales para que tus amigos sigan minuto a minuto todo lo que sucede con este sorteo extraordinario de Navidad. Recuerda que a diario puedes consultar en nuestra página de sorteos todo lo relativo a los sorteos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado.

Pero ¿qué es el extra de Navidad? Pues se trata de uno de los sorteos que la ONCE realiza de forma esporádica y que viene a complementar varias veces al año (en Navidad, en el día de la Madre y en el del Padre entre otros así como en verano) a los tradicionales sorteos de la ONCE como el cupón o el Tríplex.

Estos cupones extra suelen ser más caros de lo habitual pero claro, también tienen más premio.



El juego

Esta Navidad, hasta el 31 de diciembre de 2019 podías comprar tu Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020, un sorteo extraordinario de lotería en el que miles de premios te esperan. ¡Comienza el nuevo año sintiéndote la persona más afortunada!

El premio principal de este sorteo navideño extraordinario repartirá 75 premios de 400.000 € a todas las series de un mismo número de 5 cifras, un primer premio adicional que repartirá 75 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional que repartirá 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de 5 cifras.

Además, se repartirán 11.250 premios de 100 € a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales.

Y por si esto fuera poco, también puedes optar a miles de premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros en este sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2020 que te puede cambiar la vida.

Conoce todos los detalles del Cupón Extra de Navidad de la ONCE consultando en la páina web de la propia Organización Nacional de Ciegos el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en el apartado de información legal de la Web.