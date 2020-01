El festival Celsius defiende la presencia de Orson Scott Card, acusado de homófobo

El festival Celsius 232 contará para su próxima edición, que se celebrará en julio en Avilés, con la presencia de una leyenda viva de la ciencia ficción y la fantasía: Orson Scott Card. Pero la invitación al autor norteamericano ha provocado una gran controversia entre los aficionados al género, debido a su beligerancia contra el matrimonio homosexual, que le ha valido múltiples acusaciones de homofobia.

La controversia ha arreciado en las redes sociales, en las que activistas y colectivos LGTBI+ reclaman que se excluya a Card del programa del festival. En respuesta a la controversia, la organización emitió ayer un comunicado público en el que defiende la presencia del autor de "El juego de Ender" por su calidad literaria.

"En el Celsius invitamos a los autores por sus novelas. Esto es muy importante. No invitamos a autores LGTBI+ porque estén de moda, sino porque nos gusta lo que escriben. No invitamos a un número natural de mujeres por paridad, sino porque son autoras que nos gusta como escriben. De la misma manera, pese a las presiones no hemos aceptado imposiciones para no invitar o retirar la invitación a un autor por sus opiniones políticas, o por ser o no independentista, o por ser o no de una religión concreta. El hecho de que sigamos un criterio estrictamente literario se aplica a todos", sostiene la organización, que deja claro que la invitación a Card se ha cursado "porque sus libros nos gustan mucho y gustan a mucha gente".

"Si de repente los criterios literarios dejan de ser la norma, nuestros autores LGTBI+ y el número de autoras invitadas pasa a deberse a motivos extraliterarios. Eso conviene sin duda a los mediocres, pero no a los autores que valoran su obra", continúa el comunicado, que insiste en que Card "va a venir al Celsius a hablar de sus libros" y que en ningún momento "se le va a dar altavoz para expresar su ideología: de la misma manera que en ningún momento oísteis a autores de posiciones políticas llamémoslas extremas, o nacionalistas de un lado u otro, soltar un discurso ideológico".

En el caso de Orson Scott Card, sus posiciones homófobas se explican, en gran medida, por profesar el mormonismo, un credo que profesa su familia desde hace varias generaciones. Card, de hecho, sirvió como misionero en Brasil de la iglesia mormona en 1971, cuando tenía veinte años. Unas experiencias que posteriormente tendrían reflejo en una de sus obras mayores: "La voz de los muertos".

La organización del Celsius ha trasladado a los usuarios habituales del festival su preocupación ante la virulencia que han alcanzado las críticas al autor. "Nos preocupa enormemente que el Celsius deje de ser un espacio seguro", explican, aunque matizan que creen que algunas amenazas físicas vertidas contra el autor no son más que "tonterías". "Entendemos perfectamente que algunos no os sintáis cómodos con la presencia un autor homófobo en el festival. Por favor, considerad que su ideología lo define a él; pero nuestra postura a la hora de no censurar a autores por su ideología nos define a nosotros", aseguran, dirigiéndose al público.

"Hugo" y "Nébula"

En conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA, los miembros de la organización profundizan en la pertinencia de que Orson Scott Card acuda al Celsius 232: "Es prácticamente el único de los grandes autores del género, al menos de aquellos que podrían viajar hasta aquí, que no había venido al festival. Un hombre cuya obra se seguirá leyendo dentro de cincuenta años y el único que ha ganado dos años seguidos los premios 'Hugo' y 'Nébula'".

Esos dos galardones son los máximos premios, a nivel global, que se otorgan a autores de ciencia ficción y fantasía. Card logró este hito, precisamente, con "El juego de Ender" ("Nébula" en 1985 y "Hugo" en 1986) y su continuación, "La voz de los muertos" ("Nébula" en 1986 y "Hugo" en 1987). Además de estas dos obras, convertidas en clásicos de la ciencia ficción, Orson Scott Card es autor de otras novelas de gran relevancia dentro del género como "El maestro cantor", "Esperanza del Venado" o la saga de Alvin Maker.

La próxima edición de Celsius 232, que en apenas siete años se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, se celebrará en Avilés entre el 14 y el 18 de julio. Además de Card, está confirmada la presencia de Mark Gatiss, cocreador de la serie "Sherlock".