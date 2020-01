El público avala "Humanos!": "Una muestra sobresaliente, de 10"

"10 puntos, un 10, un sobresaliente". "Ha sido una experiencia extraordinaria". "Muy didáctico para los más pequeños". "Muy entretenida". "Interesante, concisa y fácil de ver y comprender". "Me ha encantado, me ha sorprendido, me ha gustado". Estos son solo unos pocos de los comentarios que las personas que han pasado por la exposición "Humanos! 6.000.000 de años de evolución", han escrito en el libro de visitas de la muestra. Palabras de elogio que constatan el entusiasmo que despierta la exposición entre aquellos que se adentran en La Sala de LA NUEVA ESPAÑA.

Entre los numerosos comentarios que han dejado algunas de las más de mil personas que ya han pasado a ver la muestra -realizada por Proasur y patrocinada por Liberbank, el Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado-, son muchos los que están escritos por niños, que se declaran admirados ante el realismo de las figuras que recrean los ancestros del hombre moderno. "Me ha gustado mucho la exposición. Dan un poco de yuyu. Muy chachi", sostiene una niña llamada Clara. "Hola soy Julia y me ha gustado mucho. Ha sido como ver a nuestros antepasados", dejó escrito una visitante de 10 años que pasó por la muestra el pasado 4 de enero. "Me gustó un montón", exclama en la página siguiente Inés, en una inequívoca caligrafía infantil coronada con el dibujo de un emoji con el pulgar hacia arriba.

Los adultos también avalan el interés de la muestra, de la que destacan lo entretenido que resulta completar un recorrido muy conciso y detallado. "Me ha encantado, ¡muy buen trabajo!", exclama una visitante llamada Laura. "Muy realistas las figuras, se agradecen las explicaciones escritas", sostiene Elisa.

En el libro de visitas de "Humanos! 6.000.00 de años de evolución", algunas personas también dejan constancia de las preguntas que se plantean al terminar el recorrido expositivo. "¿Cómo sería la actualidad si sapiens y neandertales coexistiesen hasta ahora?", se pregunta una visitante. Y también hay quien desea un largo recorrido a La Sala de LA NUEVA ESPAÑA, como Julia, que escribió: "Muy didáctico para los más pequeños. Ojalá este espacio se llene de nuevas exposiciones".