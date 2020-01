Los obispos proponen un "máster" de dos años de formación previa para casarse

Las parejas que quieran llegar al matrimonio católico en estado óptimo de preparación deberán pasar por un curso de dos a tres años, una duración equiparable a la de un máster. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado un "itinerario de formación y acompañamiento de novios" para cualificar a los contrayentes para el sacramento matrimonial. No obstante, este curso es optativo. Lo obligatorio siguen siendo los cursillos de prematrimoniales (20 horas).

Los obispos españoles consideran, no obstante, que en sólo veinte horas no se puede formar adecuadamente a los futuros contrayentes. Por eso han presentado el temario, titulado "Juntos en Camino, + Q2". Ha sido elaborado por la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, que preside el obispo de Bilbao, Mario Iceta. Doce matrimonios han hecho sus aportaciones y cuenta con 12 temas para desarrollar entre 2 y 3 años, con sesiones cada 15 días. Iceta lamentó ayer que a los 5 años de la boda, el 40 % de los matrimonios se han roto, y este porcentaje asciende hasta el 60% a los 15 años. "Queremos evitar esto", añadió.

Entre los muchos contenidos del "máster matrimonial" se abordan, por ejemplo, las diferencias "físicas, psicológicas y espirituales" entre hombres y mujeres y, citando los estudios de Louan Brizendine, se indica que "el área encargada de pensar en el sexo es 2,5 veces mayor en el hombre que en la mujer". Al punto se añade: "Es por esto por lo que se aprecia un mayor deseo o pensamientos más recurrentes en ese sentido en el varón que en la mujer". La primera versión del texto, que ayer por la tarde fue modificada y retirada de la web de la CEE -según informa la Cadena Ser- afirmaba que "el varón los días que quiera tener relaciones sexuales deberá hacer un esfuerzo mayor y asumir ciertas tareas (por ejemplo, llevar a los hijos por la tarde al parque o pasear un par de horas para que la mujer pueda dormir la siesta) y la mujer deberá liberarse de ciertas cargas de trabajo y descansar para encontrarse ambos preparados para el encuentro sexual cuando llegue el momento". También se indicaba en esa primera versión que es "importante reconocer la importancia del sexo y poner ambos de su parte para favorecer estos encuentros, evitando la pereza en la mujer o el poco cuidado en el varón".

El "máster" matrimonial de los obispos españoles también aborta temas relacionados con la educación afectivo-sexual como las relaciones prematrimoniales, la masturbación, la infidelidad o las relaciones sexuales en el matrimonio. Censura la pornografía, que "facilita la práctica de la masturbación y la infidelidad" y advierte sobre la masturbación: "puede suceder que alguien que esté acostumbrado a la masturbación no pueda descubrir la belleza de compartir la sexualidad con otra persona, o que no sea capaz de acompasarse a la otra persona".

Según el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el curso prematrimonial de entre dos y tres años que la Conferencia Episcopal plantea a quienes desean casarse "por la Iglesia" no es "una exigencia", sino "un ofrecimiento", pues "toda ayuda será siempre poca en un mundo tan complicado" para quienes desean "formar una familia y tener hijos".

El curso será "amplísimo" y ofrecerá una "formación ambiciosa e integral", en la que se tocarán aspectos "jurídicos, antropológicos, espirituales...", con el objetivo de "ayudar" a los contrayentes. Sanz recordó que para ser sacerdote se exige una formación de, al menos, seis años, y para ser misionero una intensa formación, incluso lingüística, así que, en su opinión, los "matrimonios cristianos" necesitan "algo más que un cursillo de dos fines de semana", pues "formar una familia y ser padres no es cosa que deba improvisarse". El Arzobispo resaltó que el curso no será obligatorio, sino "un itinerario formativo para quien quiera, no un canuto y al que no lo pase no lo casamos".