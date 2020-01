Vox quiere implantar el "pin parental" en las escuelas asturianas

El grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado presentará una proposición no de ley a su próximo pleno, que se celebrará a principios de febrero, para implantar el pin parental en los colegios asturianos. El portavoz de Vox en el parlamento regional, Ignacio Blanco, y la diputada Sara Álvarez Rouco, han confirmado esta mañana que la formación extenderá a Asturias la que es una iniciativa promovida por toda la geografía nacional, y que ya ha implantado en Murcia. "No vamos a delegar nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos en el Estado", ha advertido Blanco, que subrayó que la que propugnan es "una medida de sentido común". Admitió que "por supuesto que los hijos no son propiedad de los padres, pero tampoco del Estado" y añadió que "la escuela no está para impartir moral, y no queremos volver a otras épocas en las que era así".

"La educación es una responsabilidad de los padres, no del Estado ni de la Consejera de Educación ni del señor Barbón", ha manifestado Blanco, en referencia a las críticas vertidas ayer por el Presidente del Principado al respecto. "España es muy diversa y no tenemos porque aceptar los contenidos del gobierno de turno", ha dicho Ignacio Blanco sobre la justificación del pin parental, la autorización con la que los padres pueden vetar ciertos contenidos éticos, morales y religiosos impartidos por personal ajeno a la plantilla docente.

"El pin parental nos protege a todos, derechas e izquierdas", ha manifestado, mientras su compañera de partido ha insistido en que su propósito es "no politizar las aulas y dar margen de acción a los padres". "¿Cómo se atreven a imponer sus ideales comunistas a un sector de la sociedad?", ha planteado la diputada de Vox, en alusión al Gobierno de la nación, contraponiendo la férrea oposición del Ejecutivo a este instrumento de control parental con la tolerancia con la que, según Vox, son tratadas las peculiaridades culturales y religiosas de los colectivos inmigrantes.

Ignacio Blanco desconoce la existencia de denuncias presentadas por los padres contra determinados contenidos formativos en los colegios asturianos. Tampoco sabe de vetos o prohibiciones expresados formalmente por los progenitores, más allá del presentado por un padre en un centro de Gijón y del que informó LA NUEVA ESPAÑA.

Buena parte de la intervención del portavoz de Vox estuvo dedicada a cuestionar la capacidad de Adrián Barbón para opinar sobre asuntos concernientes a los hijos y las familias. "Ni siquiera tiene hijos ni sabe lo que es preocuparse por ellos", declaró.