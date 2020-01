"Humanos!", la clase más divertida del año

Una actividad divertida que proporciona un complemento idóneo para los contenidos que se dan en clase. Esta es, a decir de los alumnos y profesores del colegio de educación infantil y primaria L'Ablanu, de Infiesto, la doble naturaleza que habita en la exposición "Humanos! 6.000.000 de años de evolución", la muestra que inaugura La Sala de LA NUEVA ESPAÑA. 89 alumnos del colegio piloñés protagonizaron ayer la primera de las visitas escolares organizadas por el periódico a la exposición, que tiene como director científico a Marco de la Rasilla, máximo responsable de las excavaciones de El Sidrón.



Los alumnos completaron el recorrido, guiado, en tres turnos. Durante la visita, los niños (de cuarto, quinto y sexto cursos) se mostraron encantados con la experiencia, y algunos de ellos querían incluso repetir. "Me gustaría volver a hacerla, es una exposición muy bonita. Me sorprende ver la diferencia de cómo vivían antiguamente y cómo vivimos ahora", afirmaba Lucía Pruneda, de nueve años y alumna de cuarto curso. Sus compañeras Andrea Luis y Adriana García, por su parte, destacaban el realismo de unas figuras que, pese a ser "muy detallistas", "no dan miedo en absoluto". Adriana García, además, animaba a la gente a visitar "una exposición muy bonita y que explica muchas cosas". La exposición "Humanos!" está patrocinada por Liberbank, el Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias.

Los profesores calificaron la experiencia de inmejorable. "Les ha venido genial para complementar lo que dan en Ciencias Sociales y para Naturales, que justo ahora estamos dando la evolución. Va a ser una conexión muy buena para trabajar estos temas", reflexionaba Ángel Fuentes.

Para los profesores, "Humanos!" es una posibilidad de transmitir de forma atractiva el conocimiento. Para los alumnos, una excursión inolvidable: "Está muy guay, porque te explica muy bien cómo eran las cosas antiguamente", afirmaba David González, también de 9 años, al salir de la exposición.