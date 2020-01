Vox se queda solo al intentar implantar el "pin parental" en los colegios asturianos

Vox presentará una proposición no de ley al próximo pleno de la Junta General del Principado a favor de la implantación del "pin parental" en los colegios asturianos. "Los hijos no son propiedad de nadie, ni de los padres ni del Estado, pero los padres somos los máximos responsables de su futuro", argumentaron ayer el portavoz de Vox en el parlamento regional, Ignacio Blanco, y su compañera, la diputada Sara Álvarez. El "pin parental", el consentimiento explícito de los progenitores para que los niños asistan a actividades formativas sobre sexo, moral y religión, es, a su juicio, "una medida de sentido común".



"La educación es una responsabilidad de los padres, no del Estado ni de la consejera de Educación ni del señor Barbón", manifestó el portavoz de Vox, en referencia a las críticas vertidas el día anterior por el Presidente del Principado, Adrián Barbón, que calificó el "pin parental" de "locura". "El 'pin parental' nos protege a todos, derechas e izquierdas", manifestó, mientras su compañera de partido esgrimía que su propósito es "no politizar las aulas y dejar margen de acción a los padres". "¿Cómo se atreven a imponer sus ideales comunistas a un sector de la sociedad?", planteó, en referencia al Ejecutivo nacional.

Ignacio Blanco dijo desconocer la existencia de denuncias o vetos de los padres contra contenidos formativos en los colegios asturianos, más allá del de un padre en un centro de Gijón del que informó LA NUEVA ESPAÑA.

Buena parte de la intervención del portavoz de Vox estuvo dedicada a cuestionar la capacidad de Adrián Barbón para opinar sobre asuntos concernientes a los hijos y las familias. "Ni siquiera tiene hijos ni sabe lo que es preocuparse por ellos", opinó.

La portavoz del grupo parlamentario popular en la Junta General, Teresa Mallada, se pronunció ayer sobre el "pin parental". Manifestó que ya existen mecanismos para que los padres vigilen la educación de sus hijos y dijo percibir un "interés" partidista por parte de Vox y de los socialistas en librar esta batalla en el campo de la educación. "Los padres tenemos el derecho a participar en la educación de nuestros hijos, por eso es tan importante la libre elección de los centros. Los padres deben poder elegir libremente el colegio para sus hijos, y participar de las materias formativas o complementarias de los centros", opinó, y añadió que se está dando "una importancia que no tiene" a la propuesta de Vox, porque ya existen mecanismos de control sobre los contenidos que se imparten en los centros educativos.

"Los padres somos los que tenemos la patria potestad de nuestros hijos y somos los que decidimos la educación que queremos darles", señaló Mallada y agregó que mucho más importante que ese debate son "las necesidades de nuestros colegios y la vergüenza de que en los presupuestos regionales no se llegue a 200.000 euros en mantenimiento para todos los colegios asturianos".

La consejera de Educación, Carmen Suárez, hizo ayer un llamamiento público a la confianza en el sistema educativo: "No pongamos barreras a los alumnos, permitamos que tengan capacidad para poder ser personas, con personalidad propia y capacidad de proyectarse en el mundo".

La polémica en torno al "pin parental" sigue en ascenso en toda España. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a él como a "un problema inventado por la derecha". En Madrid, donde Vox ha echado un pulso al PP condicionando la aprobación de los presupuestos autonómicos a la implantación del "pin", la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el debate es "estéril" e "inexistente", que en Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas y no se están dando a los alumnos talleres que los padres no quieren.