El legado de Aurelio Suárez puede acabar en Madrid por el pulso familiar con Cultura

"Ahora mismo hay muchas novias y posibilidades". Son palabras de Gonzalo Suárez Pomeda, quien no descartó irse a Madrid con el legado artístico de su padre, el gran pintor gijonés Aurelio Suárez (1910-2003), por el pulso que mantiene con la Consejería de Cultura del Principado. Denuncia que este departamento autonómico ha incumplido el compromiso de organizar una magna exposición con la obra de su progenitor, probablemente el pintor surrealista español más destacado de la segunda mitad del siglo XX.

"Lo que lamento es que el Museo de Bellas es quien paga los platos rotos", aseguró Suárez Pomeda. Y añadió: "Iba a hacer una donación importante (a la citada institución), pero se perdió y aun así nadie abre la boca; sería muy triste que me tuviera que marchar a Madrid". El hijo de Aurelio Suárez ha donado obra de su padre al Reina Sofía. Piezas que se suman a las adquisiciones hechas por el citado museo nacional.

"El objetivo ahora pasa porque la obra de mi padre sea conocida fuera de Asturias; ese es el caballo de batalla", afirmó Suárez Pomeda, quien lamentó en varias ocasiones que la principal pinacoteca asturiana quede sin el legado "aureliano" por la posición -que considera de indiferencia- de la Consejería de Cultura: "El compromiso de la donación de obra de mi padre pasaba por una gran exposición, prevista para agosto de 2019, que no se hizo; el Principado no me ha llamado para nada en los últimos dieciséis años".

Suárez Pomeda hizo estas manifestaciones en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález. Fue en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la institución, Ramón Alvargonzález, y en el que se expusieron al público la serigrafía y los tres bocetos que el primero ha donado a una fundación con lazos importantes con Aurelio Súarez, de quien se cumplen ciento diez años de su nacimiento. Alvargonzález recordó cómo en 2006 la fundación editó dos libros y organizó una exposición que recreó el mundo creativo de los tres hermanos Suárez (Aurelio, Gonzalo y Alfredo) y el de su padre, el marino y pintor aficionado Abelardo Suárez Ibaseta.