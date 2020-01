Los obispos españoles, contra la nueva ley de eutanasia

La Conferencia Episcopal ha advertido al Gobierno de que "la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco discriminación" en respuesta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró que esta institución tendría que pagar el IBI de los edificios que no estén destinados al culto. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, explicó que la exención del IBI está prevista en la Ley de Mecenazgo. Argüello también aludió a la intención del Gobierno de sacar adelante la Ley de Eutanasia. Considera que se trata de un "atajo que deshumaniza" ylamentó que en la exposición de motivos de dicha ley se apele a la "demanda social" algo que, advirtió, el Gobierno no aplica en el caso de la ley de Educación.