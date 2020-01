El teatro asturiano entrega hoy en el Jovellanos sus premios "Oh!"

Escenasturias, la asociación que agrupa a las compañias profesionales del teatro asturiano, celebra hoy su fiesta anual: la entrega de los premios "Oh!". Será en el teatro Jovellanos, en Gijón, en una gala que comenzará a las ocho y media de la tarde y en la que también se homeneajará a los fallecidos Silvino Torre y Alberto Piquero, actor el primero y periodista -además de crítico teatral- el segundo. El premio "Oh!" de honor de este año es para "Danza Xixón", que cumple veinte años en los que ha conquistado nuevos públicos y ha apostado por las artes del movimiento. Presentarán la gala los actores Nerea Vázquez y Pedro Durán. El jurado de los "Oh!" ha recibido 151 candidaturas correspondientes a 14 compañías y 17 espctáculos. Hay 36 nominados en once categorías.