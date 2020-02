Predicción horóscopo de hoy 1 de febrero de 2020

Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy sábado 1 de febrero de 2020 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.





Cáncer

El esfuerzo se traduce en resultados y pronto recibirás una buena noticia en tu puesto de trabajo. Para Cáncer, hoy no te dejes llevar por lo que te digan los demás y acércate a tus amigos de verdad. No te desesperes si el amor no llama a tu puerta, la paciencia trae resultados y dentro de poco recibirás una noticia inesperada.

Sagitario

Es un buen momento para tomarse un descanso. Para Sagitario, hoy tal vez un viaje o una pequeña escapada sea lo que necesite para desconectar y volver a la rutina con más fuerza.

Piscis

La luna creciente favorecerá la relación con sus amigos. Para Piscis, hoy no obstante, una fuerte discusión con su pareja sentimental está por llegar. En lo económico, cuide de su cartera, hay posibilidad de que la pierda.

Libra

Una comida con amigos puede ser una buena salida para la semana que ha tenido que afrontar. Para Libra, hoy en el dinero, conviene no hace gastos excesivos aunque eso ya empieza a ser habitual.

Virgo

Su autoestima no estará muy alta en los próximos días, deberás aprender a valorarte más para conseguir lo que te propones. Para Virgo, hoy en el terreno amoroso, no tengas miedo de lanzarte, expresa tus sentimientos y puede que seas correspondido.

Géminis

Le espera un período de prosperidad en su trabajo y en las relaciones laborales, estrechará lazos con sus compañeros y encontrará apoyo en alguno de ellos. Para Géminis, hoy pero cuidado, no deje de lado a sus amigos de antes por prestar mayor atención a los nuevos.

Escorpio

No se precipite en el ámbito económico, tomar decisiones arriesgadas puede ser perjudicial para los nacidos bajo este signo. Para Escorpio, hoy en cuanto al amor, puede que experimente una temporada baja y necesite tomarse un tiempo de reflexión.

Capricornio

No le exija tanto a los demás, que sus amigos o familiares no respondan a sus necesidades como usted quiere no significa que no estén ahí para usted, trate de valorar lo que hacen.

Leo

La luna creciente favorecerá su autoestima. Para Leo, hoy su economía sufrirá un pequeño varapalo, pero nada de lo que no se pueda recuperar. Vaya con cuidado cuando viaje.

Aries

El día de hoy será complicado en todos los aspectos, pero no se desanime, mañana su suerte cambiará y su ánimo volverá a estar en lo más alto.

Acuario

No siempre lo correcto es lo más adecuado para usted, piense primero en sí mismo para no salir perjudicado. Para Acuario, hoy no debe dejar de lado a aquellas personas que son importantes y le demuestran su apoyo, pero no deben ser su prioridad.

Tauro

No se deje arrastrar por emociones fuertes negativas estos días y dé lo mejor de usted en cada ocasión. Para Tauro, hoy poco a poco sus relaciones personales irán mejorando si persevera en sus objetivos.

