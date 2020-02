Greta Thunberg blinda su nombre como marca comercial en la Unión Europea

La conocida activista sueca contra el calentamiento global Greta Thunberg ha iniciado los trámites para proteger tanto su nombre como el movimiento que lidera, "Fridays for Future", como marcas comerciales en el mercado de los 27 países de la Unión Europea. Para blindar ambas denominaciones de un posible uso por parte de terceros, a través de la Fundación "Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman" la activista formalizó la petición el pasado 23 de diciembre de 2019 ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante y que se encarga de la protección de la marca, el dibujo y el modelo en el mercado europeo. Ella misma publicó hace unos días en su perfil de Instagram que tomaba esta decisión porque había gente que estaba constantemente empleando la marca con fines comerciales sin ningún tipo de consentimiento.