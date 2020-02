"Amaral" agota en dos horas el papel para su concierto avilesino

La programación del centenario del teatro Palacio Valdés suma una nueva muesca a su fiesta de aniversario: "Amaral" ha agotado en poco menos de dos horas todas las localidades para el concierto que ofrecerá en el venerable odeón avilesino el próximo 1 de marzo (19.00 horas).

El dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre presentarán en Avilés "Salto al color", su último disco. La particularidad del concierto avilesino es su carácter íntimo: el grupo ha planteado su nueva gira para auditorios de más de 10.000 localidades (en el Palacio Valdés hay poco más de 700)

Las entradas salieron a la venta ayer a las diez de la mañana y antes del mediodía ya se había colgado el cartel de no hay billetes. No es el primer "sold out" del centenario: hace días que la compañía "Ron lalá" había vendido todo para el espectáculo que está previsto que estrenen el viernes (20.15 horas): "Andanzas de Juan Rana".

Y, además, sucede igual con el recital de despedida de la gira de "Consciente", el último disco de Marisa Valle Roso (15 de febrero, a las 20.00 horas), un concierto que contará con Rodrigo Cuevas, Nando Agüeros, Eva Tejedor. Asimismo, actuarán el hermano de la cantante: Fernando Valle Roso, con las pandereteres de Escontra'l Raigañu, las de Fitoria y el Coro Minero de Turón. De esta manera, el centenario recién iniciado sumará tres llenazos consecutivos. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, descarta una nueva fecha avilesina para "Amaral". Espectadores que no lograron hacerse con entradas manifestaron su malestar en redes sociales.