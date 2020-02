"William The Conqueror", en la Factoría de Avilés

El trío británico "William The Conqueror" llega el próximo 6 de febrero al teatro de la Factoría Cultural (21.00 horas). La banda nació en 2017. Son autores de "Bleeding on the Soundtrack", un disco que produjo Ethan Johns, que hizo lo propio con Tom Jones o "Crosby, Stills & Nash". La anterior publicación de los ingleses fue "Proud Disturber of the Peace".