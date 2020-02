"La sangre de los inocentes", una novela apasionante que atrapa desde la primera línea

Julia Navarro llega mañana a la colección de voces de la narrativa española actual que LA NUEVA ESPAÑA ofrece por 5,95 euros más el periódico del día. Lo hace con su novela "La sangre de los inocentes", una vertiginosa aventura que transporta los lectores a escenarios fascinantes como Jerusalén, Granada, Roma o Estambul, y que explora las causas del fanatismo religioso y la intolerancia a lo largo de los siglos.

Su narración arranca con la crónica que escribe en el siglo XIII fray Julián sobre el cruel asedio a Montségur y la lucha entre cátaros y católicos. Siglos después, en 1939, un medievalista agnóstico emprende un peligroso viaje por el Berlín nazi en busca de su esposa, de origen judío.

En la actualidad, un grupo de musulmanes radicales se inmola en Fráncfort dejando tras de sí un mensaje críptico que pone en estado de alerta al Centro Antiterrorista de la Unión Europea, cuyos agentes, con la ayuda de los servicios secretos del Vaticano, intentarán desvelar un enigma que une la intolerancia de la Inquisición, la sinrazón fascista y el integrismo islámico en una frase: "Algún día alguien vengará la sangre de los inocentes".

Un musulmán captado por una célula terrorista, un jesuita experto en herejías, un conde francés obsesionado por una dramática herencia familiar, un hombre misterioso -El Facilitador- que desde la sombra maneja los hilos del poder junto a una intrépida joven de los servicios antiterroristas protagonizan este apasionante libro sobre la venganza y la traición, con el violento conflicto entre Oriente y Occidente como telón de fondo.

Julia Navarro ha hechizado a millones de lectores con las siete novelas que ha publicado hasta la fecha: "La Hermandad de la Sábana Santa", "La Biblia de Barro", "La sangre de los inocentes", "Dime quién soy", "Dispara, yo ya estoy muerto", "Historia de un canalla" y "Tú no matarás". Sus libros se han publicado en más de treinta países en todo el mundo.

Navarro pertenece a la estirpe de los escritores que conocen a la perfección el arte de enganchar al lector desde la primera línea:

"Languedoc, mediados del siglo XIII.

Soy espía y tengo miedo. Tengo miedo de Dios, porque en su nombre he hecho cosas terribles.

Pero no, no le echaré la culpa a Él de mis miserias porque no es suya, sino mía y de mi señora. En realidad, la culpa es de ella y solo de ella porque siempre se ha comportado como un ser omnipotente ante cuantos hemos estado a su lado. Jamás osamos contradecirla, ni siquiera su esposo, mi buen señor".