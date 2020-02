El próximo 8 de marzo no habrá huelga feminista a nivel estatal

El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no habrá convocatoria de huelga feminista a nivel estatal, como en 2018 y 2019. Este año el 8 de marzo caerá en domingo y, por tanto, no será día laborable. Barcelona, Zaragoza o Sevilla convocarán la huelga igualmente; Madrid y Valencia no lo harán y anuncian que adoptarán una nueva estrategia. La Comisión 8M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, apoyará y difundirá las diferentes convocatorias pero sin hacer un llamamiento conjunto. Cada territorio decidirá si convoca o no huelga y qué actos organiza. La Comisión 8M afirma que, de esa manera, se intenta "descentralizar el 8M" y "construir más fuerza desde abajo".