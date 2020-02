La Orquesta de la Universidad estrena una obra de Pablo Moras

La Orquesta de la Universidad de Oviedo, formación que dirige Pedro Ordieres, ofrecerá mañana, a partir de las 20.00 horas, un concierto en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo que tendrá, como gran aliciente el estreno absoluto de "Windscape", del compositor ovetense Pablo Moras. La entrada es libre. "No es lo mismo enfrentarse a una obra que nunca ha sido interpretada, que no tienes referencias de discos ni de otras orquestas. Es un reto, pero también una experiencia muy bonita porque se te van ocuriendo cosas que sobre la marcha puedes hablar o modificar con el autor", explica Ordieres. El programa del concierto se completa con obras de Haydn (el Concierto en Re Mayor op. 101, para cello y orquesta) y Beethoven (Sinfonía nº. 5 en Do Menor, op. 67). El chelista Maximilian Von Pfeil compartirá escenario con la orquesta, actuando como solista en la obra de Haydn.