Murcia reta al Gobierno central y no retirará el "pin parental"

La Región de Murcia no retirará el "pin parental" de sus centros educativos, pese al requerimiento del Gobierno central. En el día de hoy finaliza el plazo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional había dado a la comunidad autónoma, gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, para retirar la polémica medida, que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos.

La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha repetido durante los últimos días que si Murcia no da su brazo a torcer, su Ministerio solicitará en los tribunales la suspensión cautelar del 'pin parental', que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos. Pese a estas advertencias, el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, reiteró días atrás que su gobierno no retirará la medida de no mediar una orden judicial.

El Ministerio esperará a que finalice hoy el plazo marcado para que sus servicios jurídicos preparen el recurso, que se presentaría en pocos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía contencioso-administrativa.

"No se está litigando con Murcia, el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación", añaden fuentes ministeriales, en la misma línea del discurso defendido por Celaá desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".