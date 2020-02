Ofrecen un estudio de 16 metros cuadrados por 500 euros al mes

Pagar 500 euros al mes por un estudio de 16 metros cuadrados en Palma. Este inmueble, que se ofrece a través de internet, refleja la situación del mercado inmobiliario de Mallorca y los precios que los isleños se están viendo obligados a pagar para poder contar con una residencia.

El piso, situado en la zona Missió-Mercat, se ofrece como "céntrico y luminoso miniloft" amueblado y reformado, que consta de una habitación doble, un baño con ducha, armarios empotrados y televisión de pantalla plana. Todo ello repartido en 16 metros cuadrados y a cambio de 500 euros mensuales que incluyen agua y luz.

Eso sí, a continuación se especifica que el estudio no dispone de cocina ni de lavadora, y que además no hay posibilidad de incorporarlas puesto que no está acondicionado para ello. Está en una primera planta exterior.



Así se vive en un piso de 30 metros cuadrados en Oviedo

¿Qué ofrece un piso asequible por los usuarios? En la mayoría de los casos estos inmuebles suelen tener un espacio inferior a los 40 metros cuadrados. Los precios también suelen variar en función de la zona en la que se encuentre. Cuanto más céntrico, más caro será su precio. Oviedo, como cualquier gran ciudad del territorio nacional, no es una excepción a esta norma. Si se observa en una conocida web de compra y venta de inmuebles y se buscan pisos baratos, hay opciones más que asequibles aunque, eso sí, no son pisos situados en el centro de la ciudad ni demasiado grandes por lo que en muchas ocasiones si quieren vivir en mejores zonas los jóvenes se ven obligados a compartir inmuebles.

En este caso se trata de un estudio situado en la calle Vetusta de 30 metros cuadrados. El piso está completamente amueblado y el inmueble se distribuye entre 1 baño y una habitación que engloba, cocina, salón y dormitorio. Se trata de algo muy habitual en los estudios, pues este tipo de viviendas se caracterizan por sus espacios reducidos y la falta de habitaciones. El piso está completamente renovado y se encuentra en un cuarto piso con ascensor (en este enlace te contamos la información)