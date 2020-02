Paula Echevarría recupera una foto de su tierna infancia para felicitar a su hermano

Paula Echevarría ha abierto el baúl de los recuerdos para mostrar a todos sus fans una foto de su más tierna infancia. La excusa para publicar esta imagen tan tierna no podía ser mejor, pues su hermano mayor cumple años.



Luisma Candas celebra su cumpleaños, una fecha de lo más señalada para la familia de Paula Echevarría que esta ha querido comenzar a celebrar en su perfil de Instagram.



Con una instantánea de cuando eran pequeños, la actriz de Velvet le escribe a su hermano mayor: "Míralo que contento está porque hoy cumple años!!! Aunque cumple unos cuantos más que ahí... eso no se si le hará tanta gracia... Felicidades hermano!". Una tierna felicitación que en solo unas horas ha tenido más de 17.000 me gusta.