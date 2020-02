Estos son los beneficios de una buena relación de pareja, según la ciencia

Vivir en pareja es algo que muchas personas tiene como un 'must have' de la vida. Compartir el día a día con alguien y tener una persona con la que hablar y sentirse querido y deseado es una de las cosas que más beneficios aportan a la salud mental y física de las personas. Y aunque, por supuesto, no es necesario tener pareja para ser feliz y cada vez más gente se abraza a la soltería, todavía son más los que prefieren disfrutar de la sensación de amor y comprensión de las relaciones.

Así, son muchas las ventajas a nivel psicológico y físico de este tipo de unión, eso sí, siempre que las relaciones sean sanas, con armonía y respeto, y no caigan en conductas tóxicas. Pero, ¿cuáles son exactamente las ventajas de vivir en pareja?



Pareja feliz, corazón feliz

El sentimiento de amor es estupendo para el corazón, sobre todo en las primera etapas de las relaciones amorosas, pero lo cierto es que más allá del sentido figurado, vivir en pareja ayuda a la salud cardiovascular. El amor aumenta los niveles de dopamina, oxitocina y norepirefrina, hormonas relacionadas con sentimientos de felicidad y bienestar. Además, baja los de cortisol, lo que ayuda a regular la tensión arterial y ayuda a tener una mejor salud cardiovascular previniendo ictus, infartos...

Según la Fundación Española del Corazón: "Mantener una buena salud emocional, con vínculos afectivos estables en nuestro entorno, reduce los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y además ayuda a mejorar la respuesta ante tratamientos para enfermedades cardiacas".



Adiós al estrés

Según un estudio de la Universidad de Chicago, "los solteros sin pareja son más sensibles a las situaciones estresantes que los casados o comprometidos". Basándose en una muestra de 500 estudiantes, el 40% de ellos y el 53% de ellas en una relación, se les pidió que jugaran a un videojuego determinante para su carrera laboral y después se les recogió una muestra de saliva.

Los investigadores encontraron que las concentraciones de cortisol aumentaron en todos los participantes, pero que las mujeres experimentaron un aumento promedio mayor que los hombres. El ejercicio también disminuyó la testosterona en los varones, pero no en las chicas, un efecto del estrés que ya se había observado anteriormente en humanos y animales."El matrimonio tiene un efecto moderador sobre la respuesta de cortisol al estrés psicológico, algo muy novedoso", recalcan los investigadores.

Te quiero y me quiero

Por otro lado, estar enamorado aumenta los niveles de estrógenos, algo perfecto para que el aspecto de la piel, el cabello y las uñas mejore.

Más allá del físico, sentirnos queridos y deseados mejora la imagen que tenemos de nosotros mismos y eleva la autoestima, lo que es perfecto para abordar el día a día, cuestiones laborales, negocios... y lo que sea. 'Te quiero, pero me quiero más a mí' suele ser un acierto a la hora de afrontar el día a día.



Si tú lo haces, yo también

Por otro parte, tener alguien con quien emprender retos es mucho mejor que hacerlo solo, por lo que llevar un estilo de vida más sano es mucho más fácil si se hace con amor. La revista médica americana mensual 'Archives of Internal Medicine' asegura en uno de sus estudios que dejar de fumar, hacer deporte o comer bien tienen más probabilidades de llevarse a cabo si nuestra pareja nos acompaña.

Larga vida al amor

Son muchos los estudios que confirman que todos los beneficios que aporta el amor son la clave para vivir una larga y sana vida. Según la Association for Psychological Science de Estados Unidos, "vivir en pareja de manera satisfactoria disminuye las probabilidades de fallecer en los ocho años siguientes en comparación con las personas solteras o las que tienen una relación conflictiva".