Vanessa Montfort: "Cada uno de nosotros tiene un papel reservado en la Historia"

La imaginación al poder. Vanessa Montfort regala a los lectores una prodigiosa historia de amor, amistad e intriga en "La leyenda de la isla sin voz", título que podrá adquirirse este fin de semana por 5,95 euros más el periódico del día dentro de la colección de grandes voces de la narrativa actual de LA NUEVA ESPAÑA. Una obra protagonizada por el gran escritor Charles Dickens en sus años jóvenes viajando a Nueva York, donde visita la isla de Blackwell, escenario donde se levantan un manicomio, un penal, un asilo y un orfanato. Y allí ocurren episodios extraordinarios.

La elección de Dickens, según la autora, se debió a que "vivimos tiempos dickensianos, y si algo nos enseñó Dickens es que se puede luchar contra el propio destino. Que se puede reescribir. A veces hay que ir burlándolo, corrigiéndolo. Dickens tenía la capacidad de reescribir los destinos de los demás y el suyo propio. Eso lo tiene en común con el que es mi personaje favorito de la novela, Anne Radcliffe. En ella pretendo revivir la épica y tiene esa extraordinaria forma de inteligencia que tanto admiro, la que te da el poder de cambiar el mundo".

Montfort quiso que fuera "una historia sobre cómo la imaginación puede darles la libertad a los no-libres. Sobre cómo las voces de los menos escuchados pueden alzarse con un sueño común. Sobre cómo la incomunicación puede desatar el hambre por crear y sobre ese efecto mariposa social y político en el que creo ciegamente: cómo un imperceptible movimiento de una generación es capaz de provocar una revolución en la siguiente. Por otro lado y sin querer, me he ido a una época que es espejo de lo que somos o más bien de lo que fuimos. El origen de todos nuestros logros y todos nuestros males. Los inicios del liberalismo, a pesar de estar asentado sobre esa palabra, nos han dado las mayores libertades y nuevas formas de esclavitud, como Wall Street".

Retrata en su libro "el proceso por el cual la realidad se transforma en historia. Algo que me sigue fascinando cuando yo misma lo hago de forma automática. La realidad le habla a la ficción a través de su médium, que es el escritor". Es "una historia de amor y amistad. Me lo debía a mí misma. Nunca había escrito una historia de amor. Me daba miedo, supongo, o me interesaban otras cosas. Ha sido una experiencia bellísima. Crear dos personajes. Y enamorarlos".

Es una novela "con mensaje. Pero no me refiero a un mensaje político. Es un canto al sí se puede. Es una forma de decir: si estos pudieron, nosotros también saldremos. Cada pequeña contribución de cada pequeño ser humano puede originar un cataclismo o una revolución años o siglos después. Cada uno de nosotros tiene un papel reservado en la Historia".

Su mayor reto fue que los personajes reales "convivieran con los inventados y fueran igualmente fascinantes o verosímiles, lo mismo que al mezclar datos reales con la ficción. Y también combinar la documentación y la Historia con una atmósfera de magia que reinara en la isla, esa tierra de fantasía que se despega de la realidad por momentos y que prepara al lector y a los personajes para que pueda pasar cualquier cosa".

La magia va a comenzar...