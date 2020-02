Predicción horóscopo de hoy 22 de febrero de 2020

En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy sábado 22 de febrero de 2020 para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en nuestra página de horóscopos. Cada mañana actualizamos las predicciones para que no te pierdas ningún día el resultado de lo que dicen los astros. Por lo demás esperamos que tengas un buen día.





Sagitario

Necesita un descanso urgente. Para Sagitario, hoy lleva una temporada exigiéndose demasiado, así que tómese unos días de relax y de soledad para que su mente y su cuerpo descansen.

Aries

Últimamente no se ve correspondido por sus amistades. Para Aries, hoy plantéese si esto es algo puntual o si es el momento de dar un golpe sobre la mesa. En lo económico, recibirá un ingreso extraordinario muy pronto.

Cáncer

No olvide la importancia de la familia: intente que el trabajo no le haga distanciarse en exceso de quienes le rodean. Para Cáncer, hoy encuentre tiempo para todos ellos.

Capricornio

No estás acertando en los sentimientos que le muestras a algunas de tus compañías. Para Capricornio, hoy a tus amigos y a tu pareja a veces les mandas mensajes confusos. Intenta ser más claro para que no haya problemas. Te has llevado una decepción en tu trabajo pero no debes venirte abajo: hay que aprender para mejorar.

Libra

Su relación esta pasando por un momento de tensión. Para Libra, hoy disfrute en la intimidad con su pareja, además su unión atraerá la fortuna.

Piscis

Es posible que se le presente una nueva oportunidad en su trabajo, párese a analizarla con detalle, puede que no resulte ser tan beneficiosa como parecía al principio.

Leo

Se acercan sus mejores días según los astros. Para Leo, hoy aproveche para dar todo de sí en el trabajo y así su esfuerzo se verá recompensado. En lo económico, siga ahorrando, nunca se sabe cuándo necesitará ese dinero.

Tauro

Los astros evidencian un cambio para mejor en su suerte, así que aproveche esta buena racha para llevar a cabo nuevos proyectos. Para Tauro, hoy en el amor, es el momento de lanzarse a esa persona tan especial.

Escorpio

La luna creciente favorecerá la relación con sus amigos. Para Escorpio, hoy no obstante, una fuerte discusión con su pareja sentimental está por llegar. En lo económico, cuide de su cartera, hay posibilidad de que la pierda.

Géminis

Hoy algo va a hacer que se replantee su futuro. Para Géminis, hoy piénselo detenidamente para no tomar una decisión errónea.

Virgo

Le sople el viento de cara o no, hoy debe sentirse con fuerzas. Para Virgo, hoy si lo consigue, puede ser un día grande para sus aspiraciones de cara al futuro. Mire a la vida con valentía.

Acuario

Los astros se sitúan a su favor en el día de hoy. Para Acuario, hoy haga todo aquello que no se ha atrevido a hacer antes, ya que todo le saldrá bien. Aproveche el día de hoy porque puede que no se vuelva a repetir en un tiempo.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.