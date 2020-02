Sevilla registra el primer enfermo con la "gripe china" contagiado en España

España registró ayer el primer caso "autóctono" de paciente que ha dado positivo en coronavirus. Se trata de un empresario sevillano de 62 años que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que no ha viajado a zonas de riesgo como China o Italia y que, por la información de la que se dispone, tampoco ha estado en contacto con ninguna persona enferma ni extranjera. Este hombre permanece estable y en aislamiento, ingresó hace seis días con un cuadro de neumonía de origen comunitaria aplicándole el protocolo habitual en estos casos. En España, se confirmaron ayer cuatro nuevos casos en Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña. En total, se han producido 11 casos en los últimos dos días, el último confirmado anoche en La Gomera. Se trata de una mujer que había estado en Italia.

El coronavirus llegó a América Latina a través de Brasil, cuyo Gobierno confirmó el primer caso en el país y que también supone el primero en la única región del planeta que hasta ahora permanecía ajena a esa enfermedad. Las autoridades sanitarias brasileñas identificaron como portador del virus a un ciudadano de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en la región italiana de Lombardía y regresó a Brasil tras hacer una conexión en París.

En Asturias, al menos cinco casos han sido analizados y todos han dado negativo, incluido el de la mujer de avanzada edad de La Fresneda que ayer fue trasladada al HUCA. Desde la tarde de ayer, se están tomando muestras en casa de los posibles sospechosos y el paciente no acude al centro sanitario. De hecho, desde la Consejería de Salud se hacen dos recomendaciones básicas: llamar al 112 para comunicar su estado antes que acudir directamente al centro sanitario y, dos, no dejarse llevar por la preocupación si el paciente no ha estado en contacto con las zonas de los países consideradas focos de la pandemia, como China o, más recientemente, Italia. En Asturias sí se han registrado ya consecuencias de la precaución que produce la "gripe china". La empresa láctea Arias ha anulado una reunión de empleados prevista durante tres días en un hotel ovetense, para no promover los contagios.

La epidemia de coronavirus llevó ayer a Italia a contabilizar doce fallecidos, mientras que Francia sumó su segunda víctima mortal, en un continente en el que todavía los casos son a pequeña escala en comparación con la situación que se vive en varios países asiáticos.

El principal foco europeo se sitúa en Italia, con doce muertos que se contabilizan dentro de los 400 contagiados, 75 más que los registrados en el último balance de ayer martes.

Ha habido además dos muertos en Francia. Y se han registrado casos de afectados en otros países europeos como Alemania, España, Croacia, Rusia, Austria, Suiza, Finlandia y Macedonia del Norte, la mayoría de pacientes que viajaron a Italia recientemente.

En Italia el último fallecido es un hombre de 69 años con patologías respiratorias de la provincia de Lodi, en la región de Lombardía, en el norte de Italia, la más afectada por el COVID-19, con 258 infectados.

La mayoría de los contagiados se encuentra en situación de aislamiento en sus domicilios, según Protección Civil, que subraya que más del 95 % de las pruebas realizadas a otros pacientes susceptibles de padecer este virus han dado negativo.

Mientras tanto, en Francia un hombre de 60 años falleció en la noche del martes y se convirtió en la segunda víctima mortal en ese país. La víctima, que había estado previamente en un hospital de la periferia de París, fue trasladado el martes a otro centro médico de la capital en un estado "gravísimo" y murió a las pocas horas.

Según varios medios, la segunda víctima no había estado en ninguna de las zonas de riesgo de la enfermedad. Se trata de un docente de la región parisina que había comenzado a sentirse mal al inicio de las vacaciones escolares, hace unos diez días.

Francia registró el 15 febrero la primera víctima mortal en Europa por el coronavirus, en el caso de un turista chino de 80 años. Hasta ahora 18 personas han sido diagnosticadas de COVID-19 en Francia.

En España el Ministerio de Sanidad mantuvo ayer el riesgo moderado de transmisión por coronavirus en España, donde hasta el momento hay once casos registrados, aunque ninguno de ellos grave.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó que se mantiene el riesgo moderado para garantizar la detección precoz de los casos, aunque consideró que en general va a ser bajo o muy bajo, salvo en algunos puntos concretos donde puede llegar a ser alto. Hasta el momento diez de casos de España son "importados", personas que son italianas que han venido a España o españoles que han visitado Italia.

Lo más llamativo todavía es el aislamiento de unas mil personas -entre turistas y personal- en un hotel de Tenerife donde hubo un caso confirmado de coronavirus, aunque los responsables de Sanidad se plantean que en las próximas horas un centenar de ellos puedan abandonar el establecimiento al no haber mantenido contacto con los afectados.

En Grecia las autoridades sanitarias confirmaron ayer el primer caso de COVID-19 en el país, una mujer de 38 años que vive en la ciudad septentrional de Salónica y acaba de regresar de un viaje a Italia. Según indicó el ministerio de Sanidad, la paciente se encuentra en buen estado y está aislada en el hospital de referencia de esa ciudad. Las autoridades están buscando a las personas que han tenido contacto con ella para ponerlas en cuarentena durante los próximos 14 días.

Mientras tanto, las autoridades de Croacia han confirmado un segundo positivo por coronavirus: el hermano gemelo del primer paciente, detectado ayer, un joven de 26 años que viajó este mes a la ciudad italiana de Milán.

Y en Rusia tres nacionales que viajaban en el crucero Diamond Princess -evacuados el pasado día 22 desde Japón a Kazán- han dado positivo por coronavirus, por lo que este país se une a otros europeos que ya cuentan también con algunos casos, como Austria, Alemania y Suiza.