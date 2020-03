El asturiano con coronavirus, estable mientras surgen dudas sobre el foco

El primer paciente infectado por coronavirus en Asturias cubrió su primera jornada completa en aislamiento, en el módulo especial de la UCI-7 del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), "estable dentro de la gravedad", consciente y con fiebre, "hemódinámicamente estable" y sometido a tratamiento antiviral y oxigenoterapia. El enfermo, un gijonés de setenta años recién llegado de un congreso internacional en Portugal, ingresó el sábado a la vez que su esposa, hospitalizada por separado en la misma zona del HUCA al presentar "síntomas compatibles con la infección". Ella, que ayer seguía "con un cuadro febril", en "cierta postración", pero "sin otra sintomatología" asociada, recibió ayer los resultados de las pruebas que se le practicaron y que descartan la infección por coronavirus. Después de repetir los análisis, que inicialmente no ofrecían datos concluyentes, sólo tiene gripe común.



Se sigue investigando, mientras tanto, el congreso portugués al que asistieron ambos como foco "coherente" del contagio, pero con la advertencia de que "sabemos" que ese posible origen "no nos lo explica muy bien todo", resalta el jefe del servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, Ismael Huerta.

Las autoridades sanitarias asturianas retomaron ayer la secuencia de los acontecimientos previos al ingreso de los pacientes ofreciendo una versión que rectifica la que ellos mismos dieron el sábado. Según la nueva versión, el enfermo infectado de coronavirus acudió a la consulta médica del Sanatorio Covadonga, centro privado de Gijón, el viernes por la tarde, y no el jueves como el Principado anunció anteayer. Se le envió a su domicilio, pero regresó el sábado por la mañana y tras practicarle una radiografía se determinó que sufría una infección respiratoria grave, uno de los criterios para poner el caso en investigación como sospechoso de coronavirus. Se avisó al servicio de emergencias, se le tomaron las muestras y se le envió de nuevo a casa hasta que el análisis confirmó el positivo y fue trasladado al HUCA.

De modo paralelo, los servicios de salud actualizaron ayer la lista de personas que se han relacionado con el infectado en los últimos días, los llamados "contactos estrechos". "Afortunadamente", dijo ayer Ismael Huerta, el paciente "tenía muy poca vida social, no había salido mucho de casa", por lo que las advertencias a su entorno próximo y el seguimiento por posibles contagios se han limitado a seis personas entre las "muy estrechamente relacionadas con él y los contactos que mantuvo" en el Sanatorio Covadonga. Se han identificado, según Huerta, tres casos de la esfera personal y tres de la asistencial -profesionales sanitarios a los que se les ha concedido una baja preventiva, aunque fuentes de la clínica privada hablan de cinco empleados que se han quedado en casa. Además, hay aproximadamente veinte personas que han tenido un contacto "muy esporádico, poco claro y definido", sobre las que se mantiene "una vigilancia pasiva". A requerimiento del Principado, la clínica privada ha enviado el listado completo de los pacientes que podrían haber estado en contacto con el contagiado en el centro.

A los "contactos estrechos", mientras tanto, no se les induce al aislamiento, sino que se les recomienda "una restricción de vida social". "Si tienen una profesión sensible, como en el caso de los sanitarios, se les da una baja preventiva" y en general, todos reciben "recomendaciones de que estén permanentemente localizables, de que se tomen la temperatura dos veces al día y disminuyan al máximo los contactos sociales y las asistencias a eventos o lugares donde se acumule mucha gente. También se les pide que tengan una higiene respiratoria adecuada, con el uso de pañuelos desechables, que se laven mucho las manos y que en cuanto tengan fiebre o síntomas respiratorios, se pongan en autoaislamiento y llamen al 112".

Se investiga, mientras tanto, el foco del contagio en una situación que las circunstancias hacen "complicada", reconoce Huerta, que no mira sólo hacia los participantes en el congreso portugués del que regresó el infectado el domingo 23, dos días antes de sus primeros síntomas. En la reunión, había "más de cien ponentes y público", en su mayoría "del área de los escritores ibéricos, de habla española y portuguesa", de zonas en las que no se han detectado casos ni "transmisión comunitaria" . El festival luso es pues "el antecedente que tenemos claro y podría ser coherente" como fuente del contagio, pero "seguimos investigando". "No nos lo explica muy bien todo".