El Ministerio de Sanidad eleva a 22 los casos de coronavirus positivos en Asturias

El Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos sobre coronavirus positivos en España y según esos datos, con las validaciones hechas a la una de la tarde de hoy, Asturias tiene ya 22 casos confirmados. Cinco más de los que eran mencionados a las 9.30 horas de hoy por los responsables de la Consejería de Salud del Principado, en la rueda de prensa de acualización con la que iniciaban la mañana.

Del grupo de cinco nuevos casos la mayor parte corresponde al foco de transmisión detectado en la Fundación Masaveu, el centro educativo ovetense de Secundaria y Formación Profesional que permanece desde ayer cerrado, y en el que ya se habían identificado siete casos (cinco profesores y dos alumnos). Sólo uno de todo este grupo está en estado grave. El resto son enfermos con síntomas leves y la mayoría están siguiendo el tratamiento confinados en sus propios domicilios.



El director general de Salud Pública del Principado, Rafael Cofiño, señaló esta mañana, respecto al brote en en el colegio Fundación Masaveu de Oviedo, que las autoridades sanitarias van a recomendar que el centro continúe cerrado. Cofiño ha explicado que la "medida preventiva" de suspender las clases ha tenido un resultado "positivo". A día de hoy, se iban a seguir comprobando los contactos que han mantenido los docentes y alumnos que han dado positivo en la prueba de coronavirus.

"Parece que la cadena de transmisión del virus puede ser clara. Se tomarán todas las medidas oportunas pertinentes y de forma escalonada según vayamos teniendo más información. Las medidas se van a tomar de forma proporcional en función de los casos que se vayan produciendo. Cuanto menos casos tengamos, más difícil va a ser la propagación", ha matizado. Cofiño ha explicado también que se ha procedido a reforzar el papel de las áreas sanitarias en la comprobación de casos, aislamiento, etc.

Concepción Saavedra, directora general del SESPA, ha explicado que 11 de los 17 casos positivos de los que podían informar esta mañana -ahora se han sumado cinco nuevos- están ingresados, dos de ellos en la UCI. Entre los nueve que están en planta, hay un varón de 95 años con pronóstico reservado. Asturias se encuentra en estos momentos en un 'escenario de contención forzada'. Nos encontramos en lo que se denomina 'fase 2', es decir, los pacientes positivos leves están en el domicilio". Saavedra ha explicado también que hasta esta mañana se "llevaban ya 1.071 muestras que han dado negativas hasta el momento.

Mario Margolles, agente coordinador de Área Sanitaria Especial, ha incidido que en este momento se está intentando averiguar cómo han podido resultar contagiados los últimos casos. "La intervención por el momento es un aislamiento social, con el objeto de que no se transmita a otras personas". Margolles ha querido aclarar que se trata de un virus del que no se "necesita de una desinfección especial. Es un virus que va muriendo aunque no se limpie por si mismo".