Los supermercados piden calma a los asturianos y garantizan el suministro

"No hemos visto algo así ni en la campaña de Navidad". Pablo Fernández Rivaya, carnicero con un puesto en el mercado del Fontán, en Oviedo, lleva unos días trabajando a destajo. "Los clientes se llevan kilos y kilos de carne para congelar. Al acabar la jornada no me queda producto, es una locura", sostiene. Una dinámica que se reproduce, aún con más fuerza, en los hipermercados y supermercados de toda Asturias, en los que estos últimos días ha sido frecuente encontrarse lineales de productos vacías. Y es que, según un estudio, el gasto en productos de gran consumo en hipermercados y supermercados de Asturias se ha disparado un 183% ante la creciente preocupación por el avance del coronavirus.

En Oviedo muchos ciudadanos han acudido a primera hora a los supermercados para hacer acopio de víveres ante la recomendación de permanecer en casa para evitar contagios. En un supermercado de la plaza Daoiz y Velarde, junto a la plaza del Fontán, decenas de personas esperaban a primera hora en la calle para poder acceder al establecimiento. En otro supermercado de la misma cadena, en La Losa, no había mayores problemas de acceso pero sí a la hora de pagar. "Hemos estado una hora en la cola, una hora de reloj, en la caja para pagar", explicaba una clienta.

Jabón de manos, platos cocinados, conservas, celulosa y limpiadores del hogar son los productos que han registrado un mayor incremento de demanda, según precisa el estudio, realizado el miércoles por la consultora Kantar. El porcentaje, de hecho, puede haberse quedado corto a estas alturas, a la vista de lo que ha pasado estos dos últimos días. En la tarde de ayer, buena parte de los supermercados asturianos estaban arrasados.

Abastecimiento

Fuentes de Alimerka, la mayor cadena de supermercado de Asturias, apuntaron que se está registrando "un pico importante de demanda" en sus establecimientos y que, desde el jueves, "más que dobla la habitual". Se venden, sobre todo, productos básicos y de higiene y "en ningún caso" hay problemas de abastecimiento "pero sí dificultades logísticas para reponer, pese al refuerzo de personal, y por ello en momentos puntuales hay algunas estanterías vacías", señalaron las mismas fuentes.

Alberto Menéndez, director general de supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) afirmó que "no es necesario hacer acopio de alimentos. España es un país que cuenta con una buena industria agroalimentaria, de las más eficientes de Europa y con un equipamiento preparado para hacer frente a situaciones extraordinarias y abastecer a toda la cadena de supermercados". Añadió que en Masymas trabajan "para garantizar el suministro y la reposición" en todos sus establecimientos, pero recomendó a los clientes "hacer una compra responsable". Menéndez afirmó que la compañía está siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y OMS, y que para evitar la concurrencia de su personal en el cambio de turnos, a partir del lunes los supermercados de la cadena cerrarán media hora de 15.00 a 15.30 horas.

Clientes en la caja de un supermercado de Oviedo, ayer | IRMA COLLÍN

Para los trabajadores de los supermercados, este incremento de la demanda ha supuesto un incremento de la exigencia para las plantillas. La encargada de un establecimiento de Oviedo, que pide anonimato para ella y omitir el nombre de la cadena, estima que el trabajo se ha "triplicado" en los últimos días. "No sé si en otras cadenas habrán aplicado planes de contingencia, pero aquí estamos trabajando todos, y estamos agobiadísimos. No paramos. Además, tal y como nos tratan algunos clientes parece que tenemos la culpa nosotros de que en determinado momento del día", lamenta.

Por su parte, la mayor factoría agroalimentaria de Asturias, la de Corporación Alimentaria Peñasanta en Granda, Siero, continúa produciendo con normalidad y a pleno rendimiento, eso sí, tras implantar numerosas medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de afección del coronavirus. En la compañía láctea han registrado una subida de la demanda de productos, pero aseguran que el abastecimiento está garantizado.

Transportistas

El suministro en tiendas, supermercados y farmacias de la región está asegurado. El llamamiento a la calma lo hicieron ayer los transportistas de la región después del fortísimo aumento de la demanda que están notando en algunos productos básicos propulsado por el miedo de los asturianos a quedarse sin reservas en sus despensas y neveras debido al avance del coronavirus. El presidente de la patronal asturiana Asetra y de la nacional CETM, Ovidio de la Roza, aseguró que el transporte está funcionando estos días en el Principado a todo gas para evitar el temido desabastecimiento en los lineales de los supermercados. Según resaltó hay algunos artículos como los geles desinfectantes, el papel higiénico y algunos productos lácteos cuya demanda ha crecido los últimos días un 60% en la región. Es más, señaló que hay supermercados en los que los trabajadores se afanan por reponer los lineales a primera hora de la mañana, pero en el momento de la apertura son "arrasados" por clientes. "El transporte está trabajando durante toda la noche para llevar los productos del centro logístico a las tiendas", dijo, "incluso haciendo más viajes de los habituales". De la Roza hizo también un llamamiento a la calma y aseguró que espera que la situación acabe por estabilizarse a corto plazo cuando la "gente se dé cuenta de que no va a haber problemas de desabastecimiento".

Con lo que no están nada contentos los transportistas es con la actitud del Gobierno central. De la Roza envió ayer una carta al ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, pidiéndole que se articule ya un protocolo sobre cómo deben de actuar los trabajadores del sector que, por razones evidentes, están bastante expuestos a un posible contagio del coronavirus. De hecho, ante la incertidumbre muchas empresas están tomando sus propias medidas como tomar con frecuencia la temperatura a sus empleados o hacerles trabajar con guantes cuando hagan las descargas o estén en contacto con los proveedores. Por lo que reclamó al Ejecutivo una mayor protección. "Si nosotros paráramos esto sería un caos", advirtió.