El viaje de pesadilla de una asturiana para salir de Marrakech: "Vivimos situaciones de pánico y muchos españoles siguen allí"

Que el estallido de la crisis del coronavirus te pille en plenas vacaciones puede convertirse en una odisea para recordar toda la vida. O en una pesadilla. A cientos de españoles, varios asturianos, les tocó vivirlo en Marrakech, la ciudad de Marruecos, que de un día para otro comenzó a cancelar vuelos de regreso a España debido a la crisis sanitaria.

Unas cancelaciones que provocaron momentos de mucha tensión que continúan en la actualidad, con ciudadanos sin poder salir de Marruecos para regresar a España. Algunos ya lo pueden contar. La asturiana Nerea Alonso, ovetense de 24 años, confiesa que pocas veces lo ha pasado tan mal en su vida. Lo dice ya recluida en su casa de Asturias tras una odisea de viaje de regreso en lo que iban a ser unas merecidas vacaciones junto a su pareja. "Llegamos el lunes a Marrakech, todavía no había estallado todo. Íbamos a quedarnos hasta el sábado, pero ya nos entró el nerviosismo viendo todas las noticias. El jueves estábamos cenando y empezamos a leer que se preveía la cancelación de vuelos y la compañía área nos lo confirmó: no teníamos en qué regresar", indica.

Ahí empezó el calvario para esta ovetense. "Fuimos al aeropuerto, estuvimos hasta las cuatro de la mañana, pero no nos daban ninguna solución. Había ciento de afectados y muchos empezaron a coger en masa vuelos a otros sitios para hacer escalas. La tensión era tremenda. Recuerdo una mujer que voló a París por 700 euros", explica. El jueves se le abrió la oportunidad de volar a Oporto y así regresar a España. "Nos costó 300 euros y al día siguiente subió a 2.000. Pudimos volar a Galicia y desde Vigo alquilamos un coche para volver Oviedo", dice Alonso. Esta joven ovetense describe una situación que ya queda para el recuerdo: "Fue un agobio total, nos pasamos dos días llorando y mi familia estaba en vilo por la situación. Nosotros tuvimos cierta suerte, pero en el aeropuerto vimos aterrizar a españoles que ya no podían volver. Mucha gente cogía taxis en Marrakech para llegar a Ceuta", asegura.

La de esta ovetense es una más de las experiencias vividas por el coronavirus. Borja Matas es un llanisco de 26 año que en circunstancias parecidas a Alonso, explica su experiencia. "Optamos por buscar vuelos en otras compañías y nos ofrecían ir a Lisboa por 1.900 euros por persona. Al final decidimos pagar 900 por ir a Lyon, para pagarlo tuvimos que sacar dinero en distintos cajeros", explica. Finalmente, este afectado se desplazó a Bilbao desde Lyon en autobús, donde lo esperaban sus familiares. "Empezó como unas vacaciones, pero acabó siendo una pesadilla", indica.

Para este llanisco, el viaje comenzó hace casi quince días, el pasado 28 de febrero. "Por eso me molesta que me llamen irresponsable, cuando yo viajé no pasaba nada e incluso lo preguntamos", destaca. "Increíble, fue todo increíble. Cuando nos cancelaron los vuelos no sabíamos que hacer, la gente estaba histérica y hubo hasta peleas", resume este joven asturiano. Lo peor de esta pesadilla, para él y otros dos acompañantes, fue una vez aterrizaron en Lyon. "No teníamos en que volver a España, pero había que salir como sea. Pensamos incluso en coger un autobús hasta la frontera con Francia y pasarla caminando, pero era imposible. Gracias a dios encontramos un autobús hasta Bilbao". El llanisco, que ya descansa en su casa, se siente un afortunado. "Nos pudimos librar, pero hay muchísimos afectados que siguen allí. También había gente que hace días llegaba a Marrakech y no querían bajarse del avión. Eran situaciones de pánico con la gente llorando y a gritos", finaliza.