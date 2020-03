La diputada asturiana Paloma Gázquez da positivo en coronavirus

La diputada asturiana Paloma Gázquez ha anunciado en sus redes sociales que es una de las afectadas por el coronavirus. "Ayer algunos ya me veíais algo palidilla y sí: he dado positivo en las pruebas", reconoció la política del Partido Popular que, de momento, se encuentra bien y está superando la enfermedad desde su domicilio.

La diputada popular estuvo el lunes y martes pasado en Madrid trabajando en el congreso. "El jueves decidí meterme en casa y no salir", explicó esta mañana a LA NUEVA ESPAÑA. No tenía síntomas de ningún tipo "pero lo hice por responsabilidad", asegura. El viernes por la tarde comenzó a dolerle el cuello y al día siguiente ya tenía fiebre y "un tremendo dolor de piernas". El sábado llamó al HUCA para informar. "Me atendieron muy bien y cuando les dije que había estado en Madrid, de inmediato me dijeron que me enviaban a casa un equipo sannitario pero que sino podía ser el sábado sería el domingo", relata. Así fue, el domingo por la mañana los sanitarios acudieron a su domicilio y le realizaron la prueba, pocas horas después una llamada de teléfono desde el HUCA le comunicaba su positivo. "Se me cayó el mundo encima, no me imagino lo que puede ser que te digan que tienes una enfermedad grave".

La diputada permanece aislada en su domicilio, "había hecho una compra grande hacía unas semanas porque soy muy previsora", bromeó. Ahora sigue "con ese fuerte dolor de piernas" y medicada con Paracetamol, "que es que ni lo tenía en casa así que tuve que pedir a un amigo que me lo trajese".

Gázquez ha aprovechado sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y la labora de los sanitarios regionales que la han atendido, así como para animar a todos los asturianos a cumplir con las indicaciones estatales: "Muchas gracias por el cariño, ahora toca recuperarse. Quédate en casa".