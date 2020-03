El periódico, como el pan de cada día

"Estar bien informado es más importante que nunca estos días. Y LA NUEVA ESPAÑA es útil, entretenida y fiable". Lo dice el tapiego Rafael Sánchez Lavandera, un docente jubilado, incondicional de la prensa diaria y fiel lector de LNE. Su reflexión es extensible a numerosos asturianos que en plena crisis del coronavirus han encontrado en salir a comprar el periódico una forma de seguir conectados con el resto del mundo y conocer de forma fiable y segura la actualidad. Sobre todo, en los pueblos, en la Asturias rural, en la que el periódico se espera y se consume como el pan de cada día.



Y así lo podrán seguir haciendo gracias al esfuerzo y entrega de una legión de vendedores, en su mayoría en los kioscos, pero también en muchos otros puntos de venta como gasolineras, supermercados, panaderías, tiendas de comestibles... Hay muchas opciones donde hacerse con el periódico. LNE no faltará así con su cita diaria con sus lectores.

Uno fiel es el piloñés Lele Azcoitia. Tiene 95 años y de ellos 75 los ha pasado leyendo LNE: "No me encuentro con otro diario, se me hace muy familiar y la información es excelente". En estos momentos de cuarentena agradece que las rotativas y el trabajo de los periodistas no se detenga: "Es algo como de casa, la leo todos los días con mucha atención. Es sumamente interesante y esta temporada con el virus que tenemos, la información es extraordinaria, muy buena". Dada la situación aprecia que el periódico podrá ser un entretenimiento y "sobre todo una fuente de información ideal".

La kiosquera avilesina Carmen García asegura mantener estos días "la fidelidad de los clientes de siempre" y, además, ha ganado nuevos: "Con el cierre de los bares se ha sumado alguna persona más a comprar los periódicos. Es importante que la gente esté informada, ahora casi todo lo referente con el coronavirus es lo que interesa a las personas".

Adrián González del kiosco Avenida (Luanco) sostiene que es "imprescindible que exista la información para que la gente se mantenga al día de lo que está pasando. Es básico estar informado y tener a mano las noticias". En su caso duda de si podrá seguir abierto. Míchel Zapico, del kiosco Zapico, en Sabugo (Avilés), ha notado menos venta al cerrar los bares. Entiende que el periódico en papel es muy importante "para que la gente esté informada", a lo que añade también la opción en internet (www.lne.es).

A Carmen Paneque, del kiosco Paneque de El Atrio (Avilés), le quitaron de la mano los diarios este fin de semana: "Los hemos vendido todos, tanto las ediciones regionales como la prensa de Madrid".

"Estar bien informado forma parte del sosiego espiritual y evita la suspicacia". Así se pronuncia el mierense José Fernández, exdirector del IES Bernaldo de Quirós y lector fiel de LA NUEVA ESPAÑA. En la actualidad, Fernández está en el pueblo y no tiene acceso al periódico en papel, así que asegura sentir "un vacío importante". Eso sí, sigue informado a través de la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: "Necesito estar informado". También señaló la importancia del trabajo periodístico en estos días: "Es fundamental, el compromiso del periódico es a las duras y a las maduras, y es muy importante informar".

La misma opinión guardan en el kiosco Villamil, ubicado en el distrito langreano de Sama. Este es uno de los kioscos más longevos del concejo, aunque los actuales propietarios llevan cuatro años al frente. "Es importante que salga el periódico cada día", destaca Delfina Ania, quien asegura que estos días "incluso han subido las ventas. La gente tiene más tiempo, además es una buena forma de entretenerse".

"Yo solo he salido para comprar el periódico. Lo leo siempre, pero hoy más. Hay que estar informado. ¿Qué voy a hacer encerrado en casa? ¿Aburrirme?". José Álvarez rompió ayer el confinamiento para cruzar una calle de Gijón y acercarse al kiosco. Para "Pepe el de Grao", como le conocen los amigos, la información es un bien de primera necesidad. Y como él muchos asturianos han encontrado en el periódico el aliado perfecto.

Para José Antonio Cortina y Patricia Garnung leer LA NUEVA ESPAÑA de Gijón es también un hábito que han mantenido durante el confinamiento. "Los medios de comunicación serios como LA NUEVA ESPAÑA son la forma más veraz de informarse estos días", afirman. Purificación de Lucas considera la lucha de los sanitarios fundamental, pero alerta de otra no menos importante en los tiempos de la cuarentena: la plaga de bulos y noticias falsas pululando por las redes sociales. "El periódico no solo hace nuestro día a día más llevadero. También es una eficaz herramienta para combatir las 'fake news'", afirma De Lucas con un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA de la mano.

"El comprador de periódicos se mantiene activo. Al no poder acceder a las cafeterías vienen a comprarlo porque la información es fundamental", asegura el kiosquero Ignacio González.