Canteli urge a reabrir edificios del viejo HUCA con respiradores para tratar a los enfermos

El alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, pidió ayer la reapertura de edificios del antiguo HUCA del Cristo, como Maternidad o Silicosis, para "ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias" y dotarlos de los equipamientos necesarios, especialmente respiradores, en la lucha contra el coronavirus. Se trata de una posibilidad que ya fue planteada el lunes por la plataforma SOS Viejo Hospital y que no entra, al menos de momento, en los planes del Principado. "No hay luz, ni agua, ni condiciones; no es posible", subrayó ese mismo día la gerencia del Servicio de Salud (Sespa) en respuesta a la reclamación vecinal.



Los edificios del viejo HUCA permanecen todos en pie, aunque sometidos a un proceso de deterioro por falta de uso desde que se completó el traslado al nuevo equipamiento de La Cadellada, en el mes de junio de 2014.

Pese a ello, para Alfredo Canteli, la actual crisis sanitaria, "y la situación que hemos empezado a sufrir y que a buen seguro se va a recrudecer en los próximos días", necesita de "medidas drásticas" para afrontar las necesidades que se deriven de la expansión del virus. Sobre esta base, el regidor aboga por "adelantarnos a los acontecimientos", evitando la "improvisación de soluciones y medidas que pueden llegar tarde". Y dentro de esa estrategia de lucha contra la pandemia, el alcalde de la capital entiende que edificios del viejo HUCA, como el de Silicosis o el de Maternidad, "pueden ser la solución a la situación que, con casi toda probabilidad, puede darse en un futuro cada vez más cercano". A su juicio, "el hecho de que cada día vemos crecer el número de afectados en nuestra región" es "lo que nos debe hacer reflexionar y actuar con celeridad".

"Urge"

En este escenario, y para adelantarse a las necesidades que puedan ir surgiendo en los próximos días o semanas, Canteli "urge" a "tomar medidas de limpieza y desinfección en esos edificios para recuperarlos y que, cuanto antes, estén a disposición de las autoridades sanitarias, a fin de dotarlos de los equipamientos necesarios para luchar contra el coronavirus, en especial de respiradores".

"Como alcalde de Oviedo, no puedo más que apoyar el movimiento vecinal que solicita a la administración autonómica y estatal, ante el actual estado de alarma, la recuperación de algunos edificios ubicados en el antiguo HUCA, en el Cristo", concluye el Alcalde.