La mujer de Sepúlveda recibirá hoy su alta médica: "Para mí fue como una gripe fuerte"

Carmen Yáñez, esposa del escritor Luis Sepúlveda, el primer diagnosticado con coronvirus en la región, recibirá su alta médica a lo largo del día de hoy. "Ya me han quitado el suero y el antibiótico y me dicen que podré dormir en mi casa", asegura. Dejará en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde lleva ya varias semanas, a su marido, que sigue en la UCI pero "estable". "Ahora le están probando un medicación nueva que no sé muy bien que hace, pero ojalá funcione. Ya han pasado muchos días", lamenta.

Las pruebas médicas aún no han acabado de dictaminar si Yáñez, ya recuperada, se contagió o no con coronavirus. "Ya damos por hecho que sí, pero me hicieron muchísimas pruebas y todas salieron negativas y dudosas. Yo sigo sin saber qué tuve", asegura. En cualquier caso, lo que sí sabe es la voracidad del virus no fue en absoluto grave. "Para mí fue como una gripe común, puede que algo fuerte, pero nada parecido a lo de mi marido. Ya me encuentro bien", agradece. La autora adelanta que cumplirá con especial rigurosidad los al menos 14 días de aislamiento que le quedan por delante: "Al menos ya puedo ir a casa".