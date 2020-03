Asturianos perdidos entre fronteras: "Lo hemos intentado todo", cuenta una pareja que no sabe cómo volver de Madagascar sin arruinarse

Todo estaba saliendo bien en el viaje a Madagascar que emprendieron Pablo Eichelbaum Goicoechea, ovetense de 25 años, y su novia, Noelia Martínez Romero, pamplonesa de 24 años que reside en Gijón. La pareja quería celebrar que Pablo, licenciado en Medicina, había superado el examen del MIR. La idea era estar en Madagascar entre el 6 y el 28 de marzo. Explica Eichelbaum que "el viaje iba muy bien hasta que el día 16 unos franceses que conocimos nos dijeron que el Presidente había anunciado el cierre de fronteras".

La sorpresa de Pablo y Noelia fue que Air France, la compañía con la que volaban desde la ciudad de Antananarivo, no les comunicó nada: "De hecho el vuelo sigue apareciendo como operativo", señala Pablo en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. A pesar de todo, dice el ovetense, en la página de la compañía francesa les aseguraban que podían modificar la fecha del vuelo gratuitamente por el coronavirus. Pronto comprobaron que no era cierto: "Al intentarlo la página se colgaba y finalmente lo conseguimos pero no era gratuito. O 1.200 euros cada uno saliendo el 18, o 205 cada uno el 19", explica Eichelbaum. Lógicamente cogieron el del 19. La odisea acababa de empezar.

La de este ovetense y su novia puede ser uno de los casos más extremos de Asturianos a los que crisis del coronavirus y los cierres de frontera han pillado lejos de sus casas. El Principado ha tenido que reforzar el servicio de asesoría que presta a la comunidad asturiana en el exterior y a través del correo electrónico emigración@asturias.org está intentando apoyar a esos compatriotas que están teniendo problemas para regresar. El primer día de servicio atendieron 85 consultas,18 de ellas de personas con serios inconvenientes para volver a sus casas desde todos los puntos del planeta: Puerto Rico, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, Jordania, Dakar, Perú, México y Bélgica.

Pero pocos lo tendrán, al menos a priori, tan complejo como Pablo Eichelbaum y su novia "Nuestro vuelo quedaba así: Antananarivo-Nairobi (operado por Air France), Nairobi-Amsterdam (operado por KLM) y Amsterdam-Barcelona (operado por Air France). Ayer por la noche nos llegó un correo de KLM informándonos de que el vuelo Nairobi-Amsterdam se cancelaba y que no podían buscarnos otra reserva. A todo esto, Air France sigue sin comunicarnos absolutamente nada. Intentamos contactar con ellos mil veces y era tarea imposible, por ningún medio", cuenta el afectado desde su hotel de Madagascar.

Finalmente pudieron ponerse en contacto con la compañía aérea, pero lejos de darles soluciones se desentendieron: "Nos dicen literalmente que no es su culpa, que es culpa del Gobierno y que ellos no se hacen responsables, intentamos contactar con KLM también a través de dos teléfonos que no funcionan, Twitter, WhatsApp y Facebook y no conseguimos nada más que la respuesta de un teleoperador. Han pasado 10 horas y nadie nos ha escrito. Hoy hablamos con el Consulado español en Madagascar y nos dice que busquemos todos los vuelos posibles pero primero hay que confirmarlos. Empezamos a buscar y aparecen vuelos, pero no dejan cogerlos porque constantemente se cancelan".

A partir de ahí, la pareja se puso a buscar alternativas que, de momento, no han tenido éxito. "Ethiopian Airlines nos ofrece un vuelo a Etiopía, donde aún no habían cerrado fronteras (acaba de llegar el coronavirus así que cerrarán mañana o pasado) por 2.000 euros y dice que el siguiente vuelo a Europa es el día 26, pero que probablemente cierren fronteras antes. Y había otra opción que era un vuelo a Madrid parando en Etiopía, a un coste de 1.500 euros y al segundo eran 3.000. De todas maneras, solo había una plaza, así que lo descartamos".

La búsqueda de otros vuelos ha sido desesperante para esta pareja que ahora mismo no sabe de qué forma van a poder regresar a su casa: "Seguimos buscando, con la ayuda de Nerea, la chica del Consulado español en Madagascar, y todos los vuelos que encontramos se cancelan, Turkish Airlines con parada en Estambul, vuelos a Francia, España, Reino Unido, Portugal ... Todos cancelados. Volvemos a llamar a Air France y siguen con la misma actitud, no es nuestra culpa, no nos hacemos responsables", se lamenta Pablo Eichelbaum.

La única opción que tienen parece también muy complicada porque se trata de un avión que está lleno. En cualquier caso, mañana intentarán hacerse un hueco en él: "Nos dice una chica que mañana hay un vuelo de Air France, el último, pero que está lleno, que probemos suerte". Mientras tanto, siguen buscando otras opciones para volver a Asturias: "Hay otra compañía, Air Austral, que ofrece vuelos a Islas Reunión y a París; lo intentamos comprar con ellos, pero nos explican que hasta que no consigan colocar a todos los clientes que ya tenían vuelo para fechas posteriores no puede vendérnoslo. Nos dice que es muy difícil que consigamos entrar con ellos, que ni siquiera cree que vayan a tener plazas para todos sus clientes. Lo entendemos y les pedimos que nos apunten en una lista para cuando acaben con sus clientes. Y en caso de conseguirlo, su opción más barata serían 2.500 euros por persona sin incluir las tasas", señala el desesperado asturiano.

Tampoco el Consulado español ha sido capaz de encontrar una solución para ellos: "El Consulado de España nos dice, literalmente, que nuestras opciones son: contactar con la Embajada francesa, comprar un billete o pensar en otras alternativas". Se ponen en contacto con la Embajada francesa y tampoco les han ayudado: "Nos dicen que hemos hecho todo lo que hemos podido y que mañana se pondrán en contacto con nosotros, que no hay billetes a Europa, ya no a España, a Europa, y los que aparecen en buscadores son erróneos, aparecen algunos de Sudáfrica, que ya ha cerrado fronteras, o de Turquía, que tampoco los permiten", relatan.

En cuanto a la repatriación que había prometido el presidente del Gobierno de todos los españoles que están fuera, Pablo Eichelbaum y Noelia Martínez han comprobado que no es del todo cierto: "Les pregunto al Consulado por la repatriación, por si cabe la posibilidad de que la Armada intervenga, como al parecer está haciendo Alemania, y su respuesta es: no hay planes para Madagascar. Francia nos ayuda. La Embajada francesa sí que se pone en contacto con nosotros para comunicarnos que Air Austral había puesto otro vuelo, pero seguía siendo lo mismo, para clientes. Así que nuestras opciones pasan por entrar mañana en el vuelo de Air France. Y la otra opción es quedarnos en Madagascar, como mínimo, hasta el 19 de abril que durará el cierre de fronteras", concluyen. Y en esas están. En pensar cómo el coronavirus les acabó complicando un viaje festivo.