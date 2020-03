Dos agentes de la Policía Local de Oviedo, infectados por el coronavirus

El coronavirus avanza a una velocidad endiablada y no respeta ni a los que tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos. Según ha podido saber este diario, dos agentes de la Policía Local de Oviedo han dado positivo en las pruebas que se realizan para detectar el Covid-19 y se encuentran recluidos en sus casas para evitar que la enfermedad se extienda a toda la plantilla. Por el momento sus síntomas no son graves y no ha sido necesario el ingreso hospitalario, aunque están siendo controlados por los médicos y pendientes de su evolución.

La noticia ha caído como una bomba en el Ayuntamiento, que esta misma mañana ha confirmado la situación. Fuentes municipales aseguran que ya se está preparando "un exhaustivo protocolo" para evitar que el virus pueda mermar al cuerpo municipal, donde ya se había rebajado el número de efectivos con presencia diaria en las calles con la intención de prever situaciones como la que se ha presentado.

Los dos policía infectados llevan sin trabajar desde la semana pasada, aunque han tenido contacto con muchos de sus compañeros. El Ayuntamiento trabaja ahora a contrareloj para controlar la situación.