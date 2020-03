La agroalimentación tira del empleo: "Esto no tiene que parar"

J. VIDAGAÑ - J. L. | ZARAGOZA-VALÈNCIA

"¡Sigan en casa, nosotros producimos por ustedes!". Esta frase expresada estos días de tanto ajetreo -a pesar del coronavirus- por trabajadores y la propiedad de Explotaciones Ganaderas Dos Torres resume bien el sentimiento de gran parte del sector primario de la economía que intensifica esfuerzos para que este eslabón de la cadena agroalimentaria funcione bien y no falten alimentos en las tiendas y los hogares.



"¡Esto no tiene que parar!", sostiene el sector, que distribuye entre otros, a Mercadona, para garantizar que los alimentos lleguen a su red comercial de más de 1.600 establecimiento en España y Portugal. La compañía presidida por Juan Roig quiere así dejar claro que su amplia red comercial permanecerá abastecida, "reforzando y garantizando" el suministro de productos básicos y de primera necesidad para que los clientes puedan realizar su compra diaria.



Explotaciones ganaderas, productoras y distribuidoras de lácteos, fábricas de galletas, de dulces, pan o zumos; así como firmas avícolas y empresas hortofrutícolas se han comprometido de lleno a intensificar su trabajo con el buque insignia de la distribución en España para que no falte de nada.



Todo un reto estos tiempos recios, así lo están reconociendo en vídeos corporativos que estas firmas están dando a conocer.



Las empresas del sector primario nos enseñan su día a día

Las plantillas de las empresas del sector primario nos acercan a cómo es su día a día y su compromiso con la sociedad en este contexto de crisis: Córdoba, Zamora, Extremadura, Zaragoza, Murcia, Lleida, Castilla y León... ganadores, agricultores y productores lanzan un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.

"Gracias por el esfuerzo a ganaderos, trabajadores y transportistas, por vuestro compromiso y el trabajo incansable para garantizar el suministro de alimentos", destaca el mensaje lanzado por Lactiber, una de las grandes firmas distribuidoras y productoras de lácteos con centros en León.

Momentos difíciles

"A pesar de los momentos tan difíciles seguimos trabajando para suministrar a los supermercados y tiendas especializadas", explica Carlos Fernández, de la ganadería Hermanos Fernández López, de Santa Eufemia, Córdoba. En parecidos términos, la firma Campo y Tierra, del Valle del Jerte, Extremadura comenta: "Seguimos trabajando para seguir suministraros cerezas cuando las demandéis en unos días. Ánimo, fuerza y solidaridad, esto lo venceremos".



Tampoco cesan en su esfuerzo otras empresas alimentarias que han aumentado su carga de trabajo. "Estamos cargando 22 camiones para alimentar a toda España. Trabajamos sin descanso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y haremos todo lo que haga falta, un día tras otro", resaltan desde la firma Platos Tradicionales, que elabora productos preparados para comer.



También el sector hortofrutícola que suministra a Mercadona indica que "el campo no puede parar. No salgáis de casa salvo para hacer la compra, nosotros estamos aquí para ayudaros a que no os falte de nada". Aceite La Andaluza, Agrícola Perichán (tomates y pepinos), Centrosur (espárragos), Agrícolas Gil (manzanas y peras) participan de esta propuesta de Mercadona porque "el sector primario no puede parar, no nos podemos permitir el lujo de fallar a nuestros clientes ni dejar los supermercados desabastecidos", explican desde la cadena de supermercados.

"No salgáis de casa salvo para hacer la compra, estamos aquí para ayudaros" afirman agricultores y ganaderos

"Estamos comprometidos para que no falte ningún espárrago verde en ninguna casa. Esto pasará", recuerdan desde la citada empresa Centrosur. "Estamos trabajando al 100 %, pese a las restricciones, y aplicando un protocolo estricto de protección. Al final, se trata de que la población sufra lo menos posible". Piensos Copasa, Grupo Cañiveral y el sector avícola de Lleida también se han comprometido a redoblar sus esfuerzos para garantizar los suministros a todas las tiendas de la distribución comercial.

Produciendo a pleno rendimiento

La producción del sector primario no cesa y el mensaje de los ganadores, agricultores y productores es claro: "Esto no tiene que parar. Esto pasará"

Seguridad alimentaria

Mercadona y sus proveedores también destacan que en estas intensas jornadas de trabajo han adoptado medidas internas para reforzar la salud y seguridad de todos los trabajadores, entre las que se encuentra la entrega por parte de las empresas de los utensilios de higiene y prevención necesarios, así como la adopción de los criterios específicos respecto a la salud.



Mercadona, que desde el pasado lunes controla el aforo de sus más de 1.636 supermercados y señaliza los accesos a sus tiendas para controlar la entrada de los clientes con las distancias de seguridad, otorgará preferencias para acceder a sus compras en sus tiendas a las personas mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas y acompañantes necesarios.