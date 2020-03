Llamamiento para donar teles a los mayores que están en residencias: "Tienen que estar entretenidos"

Un grupo de trabajadores del ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias) ha hecho un llamamiento a la población para que ceda aparatos de televisión para que la gente mayor los pueda tener en su habitación.

"Por fin nos han hecho caso y los abuelos ya están en sus habitaciones, como no podía ser de otra manera", ha comentado una trabajadora, que ya ha llevado un aparato de televisión de su domicilio a la residencia en la que trabaja. "Muchos no tienen televisión en la habitación y necesitan estar entretenidos. Estar dos personas en una habitación solas y muchos no pueden hablar pero si ven y oyen así que les podemos hacer llegar televisiones. Para ellos también es muy duro estar en las habitaciones, sin saber nada de nada", comenta esta trabajadora que aclara que se trataría de un cesión temporal.